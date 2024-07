Gezondheidscentrum Groningen feestelijk geopend: “Korte lijntjes waarmee we het ziekenhuis ontzorgen”

Nadat de gemeente terugverhuisde naar het Stadhuis op de Grote Markt kon er aan de slag worden gegaan met het gezondheidscentrum. Foto: Irene Lenting

Feest is het zaterdag aan de Radesingel. In het voormalig conservatoriumgebouw is het afgelopen jaar hard gewerkt om er een gezondheidscentrum te realiseren. Zaterdag vond de opening plaats. Volgens huisarts Tjitte Verbeek van Buuren is het niet zomaar een gezondheidscentrum.

Hoi Tjitte! Wat een gezellige drukte is het bij jullie!

“Het is een fantastische dag. Vanochtend om 10.00 uur vond de officiële openingshandeling plaats. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) heeft op het plein bij het gebouw een hele leuke toespraak gegeven. Hij vertelde anekdotes uit de periode dat het gebouw in gebruik was als stadhuis. Daarna heeft meneer Schuiling samen met mijn kinderen een blauw lint doorgeknipt waarmee de officiële opening een feit was. Tegelijkertijd was dat het startsein voor een open dag. En de functie van conservatorium viel al even: er was bij de opening muziek van conservatoriumstudenten die indertijd op deze plek gestudeerd hebben. Dat was heel tof.”

Vorig jaar februari vertelde je dat jullie het pand gekocht hadden. Maar eigenlijk is het zaadje al veel eerder geplant hè?

“Toen ik Geneeskunde studeerde liep ik stage bij huisarts Jan Willem van Willigen hier aan de Radesingel. Van Willigen houdt overigens nog steeds praktijk hier aan de Radesingel. Ik fietste regelmatig langs dit pand en iedere keer dacht ik, wat een mooi gebouw is dit. Hier zie ik mij later wel zitten. Op een gegeven moment zag ik dat het in beheer was van Ad Hoc. Ik ben toen gaan bellen maar toen bleek dat de gemeente er haar intrek in zou nemen vanwege de verbouwing van het Stadhuis op de Grote Markt. Toen heb ik de hoop opgegeven. Maar later bleek dat die invulling tijdelijk was en ben ik in gesprek gegaan met de gemeente. Zij waren enthousiast en nu staan we hier.”

Het afgelopen jaar zijn jullie gaan verbouwen. Met als belangrijkste doel om te verduurzamen …

“Vorige week kregen we het mooie nieuws dat we energielabel A hebben gekregen. Om dit te bereiken, waarbij we nog nauwelijks aardgas gebruiken, moest er in het pand geïnvesteerd worden. Dat was een uitdaging omdat het gebouw een zogeheten beschermd stadsgezicht is. Om dit te kunnen doen hebben we aan de binnenkant een nieuwbouwschil aangebracht. Het gaat om een isolatiewand van tien tot vijftien centimeter dik. Het verwarmen en koelen kunnen we per ruimte regelen. We hebben een warmtepomp geïnstalleerd waarmee we warme lucht van de voorzijde van het gebouw transporteren naar de koudere noordzijde. Koude lucht van die zijde gaat weer terug naar de voorzijde waar de zon op brandt.”

In het gebouw bevinden zich een groot aantal zorgaanbieders. Dat was ook het grote doel hè?

“Het zorgaanbod in de stad is best wel versnipperd. Hier heb je een huisarts, daar zit een psycholoog en verderop zit een diëtist. Ik wilde zoveel mogelijk zorgverleners op één plaats bundelen. Dat biedt denk ik heel veel voordelen. Als ik iemand op het spreekuur krijg die bijvoorbeeld te maken heeft met financiële problemen, of die kampt met somberheid, dan kan diegene heel makkelijk door worden gestuurd. Die kan dan een deurtje verder lopen, waar een specialist dan op hem of haar zit te wachten. Die persoon hoeft niet naar buiten, hoeft niet een fietstocht te maken naar een andere zorgverlener, waardoor de drempel om gelijk door te pakken laag blijft.”

Daarmee zeg je dus eigenlijk dat de aanbieders in het gebouw meer dan alleen een voordeur delen?

“Absoluut. Je kunt spreken van een hele leuke samenwerking. Om een voorbeeld te geven: we lunchen samen. En dat geeft echt een teamgevoel. Je leert elkaar steeds beter kennen. De mensen die hier komen profiteren van korte en snellere lijntjes. Daarmee ontzorgen we ook het ziekenhuis. Door veel zorg op één plek te bundelen kunnen we met al onze professie goed beslissen wat er nodig is. Dat is van invloed op de wachttijden in de ziekenhuizen. Of heel plat gezegd: dit scheelt drukte in het ziekenhuis.”

Vandaag wordt de opening gevierd met een open dag. Wat bieden jullie precies aan?

“We willen mensen vooral een blik in de keuken laten werpen. Tot nu toe hebben we zo’n vierhonderd mensen mogen verwelkomen. Het gaat om familie en vrienden die de afgelopen periode flink hebben meegeleefd. Maar ook aannemers en professionals die het gebouw verbouwd hebben, huisartsen uit andere praktijken en buurtbewoners. In onze spoedkamer konden zij een cursus reanimeren volgen. In de operatiekamer kon men bezig met een cursus hechten. Voor de kinderen was er een clown en er was een berendokter aanwezig die zieke en gewonde knuffels op kon lappen.”

In het gesprek vorig jaar vertelde je dat het gebouw een rijke historie heeft. Naast conservatorium is het gebouw ook in gebruik geweest als school. Bij de verbouwing hebben jullie oude tekeningen gevonden die jullie in wilden gaan lijsten om op die manier de historie ook tot zijn recht te laten komen. Is dat ook gelukt?

“Nee, dat is niet gelukt. We hebben de samenwerking gezocht met alumnivereniging AKKA. Zij hebben zestig kunstwerken mogen ophangen aan de wanden in het gebouw. Deze kunstwerken worden om de zoveel tijd verwisseld met nieuwe werken. Daarmee is er eigenlijk een hele mooie expositiegelegenheid ontstaan.”

Tot slot. Hoe ziet de rest van de dag er uit?

“Rond 14.00 uur komt onze open dag ten einde. We gaan dan alles opruimen en daarna sluiten we het met elkaar feestelijk af. Morgen kunnen we het even rustig aan doen en maandag is het dan weer een gewone werkdag. Waarbij we er dan met veel plezier tegen aan willen gaan.”

