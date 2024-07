Gevaarlijke grasaren voor huisdieren gaan niet direct aangepakt worden: “Biodiversiteit is het uitgangspunt”

De gemeente is niet van plan om het maaibeleid aan te passen om daarmee de overlast van grasaren te beperken. Volgens wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Beheer en Onderhoud is er in de gemeente gekozen voor biodiversiteit waardoor er nu eenmaal sprake is van nieuwe consequenties.

Wijnja reageerde daarmee op vragen van de fracties van PvdA en Partij voor de Dieren. Joren van Veen van de PvdA: “In onze gemeente wonen en leven ongeveer 10.000 honden die veel plezier en blijdschap brengen. De laatste periode bereiken ons geluiden dat hondenbezitters nadelen ondervinden van grasaren. Voor de mensen die niet weten wat dat zijn: het zijn stekeltjes die je in lange grassoorten vindt. Deze stekels dringen de huid van de dieren binnen wat leidt tot irritatie. Om ze te verwijderen is vaak de hulp van een dierenarts nodig. Zoek je geen hulp dan kan een hond of een kat overlijden.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen”

Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Dit onderwerp is voor mijn fractie wel een dilemma. Een goede en bloeiende biodiversiteit heeft mijn partij hoog in het vaandel staan. Maar de gezondheid van dieren vinden we ook belangrijk. Uit landelijke cijfers blijkt dat duizenden honden hier jaarlijks last van hebben. En het klopt wat meneer Van der Veen zegt: het kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen waarbij er ingrijpende operaties noodzakelijk zijn. Wij zijn benieuwd wat de gemeente kan doen, waarbij het onze voorkeur heeft om voor een andere beplanting te kiezen.”

Rik Heiner (VVD): “Grassen leiden ook tot hooikoorts”

Voor de wethouder kan reageren ontstaat er een debatje in de raadszaal. Rik Heiner van de VVD: “Ik ben benieuwd of de PvdA en Partij voor de Dieren zich er bewust van zijn dat deze grassen ook leiden tot hooikoorts bij mensen.” Pechler: “Daar zijn we ons zeker van bewust. Maar het is een kwestie van belangen afwegen. Wil je je inzetten voor een leefbare aarde voor de lange termijn of wil je het niezen en rode ogen aanpakken? Dan weet ik het wel.” Heiner: “Vindt de Partij voor de Dieren dieren belangrijker dan mensen?” Pechler: “Honden kunnen aan grasaren overlijden. Mensen overlijden niet aan niezen en rode ogen.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Andere planten gaan planten is ingewikkeld en duur”

Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Ik hoor de partijen praten over alternatieven waarbij er gedacht wordt aan het planten van andere planten. Hoe zien de partijen dit voor zich? Dat kost toch extra geld en is ingewikkeld?” Pechler: “Grasaren groeien op plekken waar andere planten niet groeien. Gras is een plantensoort die overal welig tiert, terwijl planten die goed zijn voor de biodiversiteit het beter doen op schrale grond. Vervangen kost inderdaad geld. Daarom zijn we benieuwd hoe de wethouder er tegen aan kijkt.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “We beslissen hoe onze gemeente er uit ziet en dat brengt nieuwe consequenties met zich mee”

Wethouder Wijnja laat weten dat de gemeente zich bewust is van de risico’s van grasaren: “In onze gemeente hebben we gekozen om biodiversiteit als uitgangspunt te nemen. Daar hebben we ons maai- en inzaaibeleid op aangepast. Dat is er niet van de één op de andere dag, dat wordt uitgespreid over de gemeente. En dat betekent iets. We beslissen hiermee hoe onze gemeente er uit ziet. En dat brengt nieuwe consequenties met zich mee waar iedereen zich toe moet verhouden. De VVD heeft eerder al eens vragen gesteld over de veiligheid van ‘maai mei niet’ bij rotondes. Toen hebben we gezegd: dat houden we in de gaten maar biodiversiteit is het uitgangspunt. Dit is hoe we het gaan doen en mensen moeten daar aan wennen.”

“Eigenaren van huisdieren weten waar de risico’s het grootst zijn”

Wijnja vertelt verder: “Veel eigenaren van huisdieren weten dat grasaren een risico zijn. De meeste eigenaren weten ook waar deze risico’s het grootst zijn. Men kan er dus rekening mee houden. Wij moeten met onze middelen en wat we doen in onze voorlichtingscampagne heel goed kijken wat we wel en wat we niet doen. Als we elk gevolg van ons beleid naar ons toe trekken en daar gaan we voorlichting op doen of we gaan gedifferentieerd maaien, dan heeft dat consequenties voor het hele beleid. Wat ik wel toe kan zeggen is dat we dit beleid ontwikkelen. Aandachtspunten kunnen we meenemen naar de plekken waar we nog aan de slag gaan. We kunnen daar bijvoorbeeld biodiverser gaan inzaaien. Maar dat moeten we wel in de tijd wegzetten.”

Wat zijn grasaren?