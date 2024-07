Gestolen busje van De Buurtvlinder is terecht

Foto Instagram politie.

Een busje van Stichting de Buurtvlinder, dat in de nacht van dinsdag op woensdag gestolen werd, is terecht.

Het witte buurtbusje is donderdagochtend aangetroffen op een parkeerplaats in de stad. Dat meldt de politie op instagram. Voorzitter Hans Huiting van De Buurtvlinder was juist op bezoek bij RTV Noord om te vertellen over de vermissing, toen hij hoorde dat iemand het voertuig had zien staan.

Stichting De Buurtvlinder gebruikt het busje om mensen in de zuidelijke stadswijken te helpen die minder mobiel zijn, een laag inkomen hebben en te maken hebben met eenzaamheid. Een ritje kost hen 1 euro per keer.

Volgens de politie kan de stichting het busje weer ophalen. De Buurtvlinder was erg onthand door de diefstal, omdat diverse afspraken met gebruikers moesten worden afgezegd.