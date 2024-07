Gemeenteraad gaat puzzelen met miljoenen: “Wat ons betreft houdt de coalitie zich in bedwang”

Foto: Chris Bakker

Er staat een belangrijke week op het programma voor de gemeenteraad. De politici gaan de jaarrekening bespreken en hebben daarbij de mogelijkheid om door middel van moties geld te reserveren voor onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Dat geld is er ook. In 2023 is er 22,7 miljoen euro overgebleven. Afgelopen woensdag, bij de bespreking van de gemeenterekening, werd duidelijk dat partijen dubben tussen twee mogelijkheden. Of het geld uitgeven aan belangrijke onderwerpen of het op de spaarrekening zetten. Dat laatste kan slim zijn met het ravijnjaar op komst. In 2026 gaan Nederlandse gemeenten te maken krijgen met een financiële uitdaging. In dat jaar eindigt het huidige financiële systeem en pas in 2027 wordt er een nieuwe systeem gestart. Het gevolg is een jaar van financiële onzekerheid waarbij gemeenten te maken krijgen met aanzienlijke tekorten. Het tekort wordt geschat op 3 miljard euro. Heel concreet: kan de gemeente alles in de benen houden? Is er bijvoorbeeld voldoende geld voor spotlocaties en dorpshuizen?

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Wij hopen dat de raad de algemene reserves niet gaat herbestemmen”

D66 wil graag dat er gespaard gaat worden. Jim Lo-A-Njoe: “De burgemeester en wethouders (het college, red.) wil het positieve resultaat bestemmen voor de algemene reserves. Dit draagt bij aan de robuustheid die we de komende jaren nodig hebben. Mijn partij spreekt de hoop uit dat de gemeenteraad het college gaat volgen en woensdag niet gaat komen met voorstellen om delen van de algemene reserves alsnog te gaan herbestemmen.” Daan Brandenbarg van de SP kan zich daar wel in vinden: “Maar betekent dit dat D66 geen enkel initiatief gaat steunen? Ik noem bijvoorbeeld een ijsbaan op Kardinge? En wat als we echt voor een bepaald onvoorzien onderwerp geld nodig hebben? Zet D66 het dan liever ook op de bank?”

“Over de ijsbaan nemen we deze periode geen beslissing”

Lo-A-Njoe: “De algemene reserves heeft een gemeente voor onverwachte uitgaven die je echt nodig hebt. Daar heb je dat voor. Dus mocht dat nodig zijn dan zijn we bereid om daar naar te kijken. En over de ijsbaan: daar gaan we dit voorjaarsdebat geen financiële beslissing over nemen. Daarom zullen wij ook niet met een voorstel komen. De voorzieningen die we in onze gemeente hebben, zoals de kunstijsbaan, daarvan vinden wij dat je daar niet op moet bezuinigen.”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “Als het water over de dijken slaat ga je niet geld op de bank zetten”

De Partij voor de Dieren vaart een hele andere koers. De partij maakt zich grote zorgen over de problemen die spelen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Terence van Zoelen: “Als het water over de dijken slaat ga je niet geld op de bank zetten. Je zet dan het geld dat je hebt in om risico’s te voorkomen. Daarom vindt mijn partij dat er geen geld op de plank moet blijven liggen. We moeten het inzetten voor een goede en gezonde toekomst van onze planeet.”

Daan Swets (Student & Stad): “Het vraagt om creatieve oplossingen”

Daan Swets van Student & Stad is voorzichtiger: “Er is een groot bedrag overgebleven. Dat komt door projecten die zijn uitgesteld. Dit uitstellen ligt vaak aan de personeelstekorten die er zijn. Van de komende jaren is duidelijk dat we te maken gaan krijgen met een tekort aan geld. Terwijl we ook weten dat het personeelstekort niet verder af zal nemen. Dat vraagt ons als raad en college om creatieve oplossingen te bedenken voor de maatschappelijke problemen die er zijn.”

Jalt de Haan (CDA): “Het Rijk levert onvoldoende knaken voor de taken die we uit moeten voeren”

Het CDA is uitgesprokener. Jalt de Haan: “Om te bouwen aan een sterke samenleving is er voldoende geld nodig. We hebben het jaar afgesloten met een positief resultaat van ruim twintig miljoen euro. Dit beeld was de afgelopen jaren niet anders, hoewel het toen wel om kleinere bedragen ging. De komende jaren lijken financieel moeilijk te gaan worden. Het Rijk levert onvoldoende knaken voor de taken die we uit moeten voeren. Daarom pleiten wij voor financieel degelijk beleid. Wat ons betreft houdt de coalitie zich woensdag in bedwang om niet teveel van de overschotten uit de algemene reserves te halen.”

Kelly Blauw (PVV): “Er is sprake van creatief boekhouden”

Ook de PVV wil dat er geld gereserveerd wordt voor de storm die aanstonds is. Kelly Blauw: “De solvabiliteit (de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen, red.) is laag en wordt op termijn niet beter. Een strategie om weerstand op te bouwen lijkt ons positief. Dat je vet op de botten krijgt.” Wel maakt Blauw zich zorgen: “Wat ons opvalt is dat er hoger begroot is waardoor het lijkt alsof we geld hebben overgehouden. Je kunt het creatief begroten noemen. Op bepaalde posten wordt er te weinig uitgegeven. Een onderbesteding betekent dat je niet hard genoeg gelopen hebt of dat je het gewoon niet hebt uitgegeven. De bedragen die overgebleven zijn moet je reserveren zodat je vet op de botten krijgt. Wij zijn geen voorstander van creatief begroten om dit geld over te hevelen naar posten die het college belangrijk vindt.”