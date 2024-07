Gemeente wil volgend jaar vier kilometer straat in Stad en Haren terugbrengen van 50 naar 30 kilometer per uur

Een 30-kilometerzone. Foto: Maurits90 - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15047216

De maximumsnelheid in verschillende straten in Stad en Haren wordt volgend jaar teruggebracht van 50 naar 30 kilometer uur. Volgens verkeerswethouder Philip Broeksma (GroenLinks) gaat het in totaal om vier kilometer aan straat. Hij gaat dit binnenkort officieel bekendmaken.

Afgelopen week werd in de gemeenteraad teruggeblikt op het afgelopen jaar. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “De Peizerweg was afgelopen jaar één van de eerste straten die conform de mobiliteitsvisie werd omgevormd tot een 30 kilometer-weg. Dat is hard nodig als we kijken naar de enorme toename van het aantal verkeersslachtoffers in onze gemeente, wat vooral fietsers en bromfietsers treft op 50-kilometerwegen. Met zo’n stijging verdient verkeersveiligheid onze topprioriteit. Wij zijn benieuwd of de herinrichting van straten elders in de stad naar 30-kilometerzones versneld kan worden uitgevoerd, zodat het snelheidsverschil tussen fietsers en auto’s en daarmee het risico op ongevallen, minder groot wordt.”

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Hoe kunnen we de aanleg van 30-kilometerzones versnellen?”

Pechler wordt in die visie gesteund door Pablo Vermerris van Student & Stad: “Mijn fractie vindt een bereikbaar en toegankelijk Groningen belangrijk, waar zoveel mogelijk duurzame vervoersmiddelen gebruikt moeten worden. Iedereen zou fietsend naar de universiteit of lopend naar de supermarkt moeten kunnen. Maar wij maken ons zorgen. Er zijn meer verkeersongelukken waarbij vooral fietsers en bromfietsers worden getroffen. In de gemeente wordt langzaam een start gemaakt met een verlaging van de maximumsnelheid van 50 naar 30. Maar hoe kunnen we dit versnellen? Elk verkeersslachtoffer is er wat mijn fractie betreft één teveel. En we weten dat het verlagen van de snelheid werkt om de veiligheid te doen vergroten.”

Wethouder Philip Broeksma: “We kunnen niet alle straten tegelijk aanpakken”

Wethouder Broeksma heeft goed nieuws. “We hebben het over lopen, fietsen en verkeersveiligheid, waarbij we als gemeente dertig miljoen euro willen gaan uitgeven om dit te verbeteren. We hopen dat het Rijk en de provincie hier nog eens twintig miljoen bij gaan leggen, waardoor we op een totaalbedrag van vijftig miljoen euro komen. Dat is een onvoorstelbaar bedrag dat we gaan uitgeven, maar het kan niet allemaal tegelijk. Dat heeft te maken met dat niet iedere straat tegelijkertijd kan worden aangepakt omdat de bereikbaarheid anders in de knel komt. Maar het heeft ook met ambtelijke capaciteit te maken.”

Vestdijklaan, Zaagmuldersweg, Dilgtweg

“Binnenkort gaan we bekendmaken dat we komend jaar in totaal vier kilometer aan straat terug gaan brengen van 50 naar 30 kilometer per uur. Het gaat om de Vestdijklaan, Zaagmuldersweg, de Dilgtweg in Haren, de Savornin Lohmanlaan, de Kerklaan in Groningen en de Korreweg. Dat doen we in combinatie met participatie. Je hebt het over processen die je niet op een middag bedenkt. We doen dit samen met de bewoners. Dat heeft tijd nodig, wat ook ambtelijke capaciteit kost, waardoor we niet sneller kunnen dan we al doen.”

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Kunnen we niet 30 kilometer-borden plaatsen?”

Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “In het verleden hebben we het over de Diepenring gehad, maar in onze gemeente zijn er plekken te vinden waar te hard gereden wordt. Kunnen we in deze straten niet 30 kilometer-borden plaatsen? Een groot deel van de mensen gaat dan langzamer rijden zonder dat we daarmee de weg direct hoeven aan te pakken.” Broeksma: “Als de weg niet heringericht is kan de politie niet handhaven. Het is heel erg aanlokkelijk om de borden te plaatsen, maar schijnveiligheid kan ook leiden tot minder verkeersveiligheid. En daar moeten we voor waken. Daarom kiezen we er liever voor om het goed te doen.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Kunnen bewoners zich bij de gemeente melden als ze een verkeersluwe straat willen worden?”

Benni Leemhuis van GroenLinks: “Wat nu als een straat het met elkaar besproken heeft en zegt: wij willen wel een 30-kilometerzone of een verkeersluwe straat worden. Is dat mogelijk? Kunnen die mensen zich bij de gemeente melden?” Broeksma: “In de wijken zijn de meeste straten al 30 kilometer. Het zou dan gaan om de grotere wegen, de Korreweg, de Dilgtweg en de Vestdijklaan. Dat zijn best grote en brede straten, waar ook het parkeren goed geregeld moet worden, waar je iets met groen wilt. Dat zijn vraagstukken die je niet op een middag kunt beantwoorden. Maar als straten zeggen: we willen versneld naar 30 kilometer en ze staan al op de lijst, dan wil ik graag kijken of versnelling mogelijk is.”

Pablo Vermerris: “Bij de vorige begroting was het doel twee kilometer, waarvan vijfhonderd meter behaald is”

Pablo Vermerris: “De wethouder zegt dat volgend jaar vier kilometer straat wordt heringericht naar 30 kilometer per uur. In de vorige begroting was het doel twee kilometer, waarbij slechts vijfhonderd meter gerealiseerd is. Is de vier kilometer dan in- of exclusief de 1,5 kilometer die afgelopen jaar niet behaald is?” Broeksma: “Ik vermoed dat de 1,5 kilometer die vertraagd is nu onderdeel is van de 4 kilometer die binnenkort gepresenteerd gaat worden.”