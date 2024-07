Gemeente wil onderzoeken of plaatsen zonnepanelen op balkons makkelijker kan: “Hele mooie kans”

De gemeente Groningen wil onderzoeken welke ingrepen nodig zijn om het plaatsen van zonnepanelen op balkons makkelijker te maken. De fractie van GroenLinks had vragen gesteld over het onderwerp.

Raadslid Ceciel Nieuwenhout: “Wat we zien is dat een grote groep mensen, vaak gaat het om bewoners van appartementen en studio’s, geen eigen dak hebben en daarom niet op een gangbare manier zonnepanelen kunnen installeren. Als zij op hun balkon panelen kunnen installeren, dan kunnen ze bijdragen aan de energietransitie en kunnen ze profiteren van een lagere energierekening.”

“Zonnepanelen op balkons zijn een mooie kans om snel stappen te zetten”

De gemeente ziet het plan wel zitten: “Op dit moment hebben we geen beleid op balkonpanelen. Er is dus ook geen verbod. Wanneer je op deze plek zonnepanelen plaatst ben je wel omgevingsvergunningsplichtig. Wanneer je een omgevingsvergunning indient wordt deze getoetst aan de voorwaarden die in de Welstandsnota staan. We denken dat zonnepanelen op deze plekken een mooie kans zijn om snelle stappen te zetten in de energietransitie. Wanneer je balkonpanelen op een slimme manier monteert biedt dit mogelijkheden om de ruimte dubbel te benutten en kunnen mensen zonder eigen dak deelnemen aan de energietransitie. Ook kunnen ze besparen op hun energierekening. Wij willen gaan onderzoeken welke ingrepen nodig zijn om het plaatsen van balkonpanelen makkelijker te maken.”

Start van een pilot

Het lijkt de gemeente een goed idee om een pilot te organiseren zodat onderzocht kan worden aan welke toekomstige regelgeving de panelen op balkons moeten voldoen. “Wij zien een pilot voor ons waarbij we gedurende een bepaalde periode tijdelijk ruimhartig om zullen gaan met de criteria die opgesteld staan in de Welstandsnota. De kosten voor deze pilot kunnen we naar verwachting dekken uit het programma Energie.”

Gevelpanelen

GroenLinks had de gemeente ook gevraagd naar de mogelijkheden rond het plaatsen van gevelpanelen op hogere gebouwen. Van Nieuwenhout: “Mijn fractie denkt dat dit een hele mooie oplossing kan zijn voor hoogbouw. Deze gebouwen hebben vaak een relatief klein dakoppervlak. De daken zijn vaak ook niet goed bruikbaar voor zonnepanelen omdat er andere infrastructuur op is aangelegd. Daarom is het slim om naar gevels te kijken. Dit zou georganiseerd kunnen worden door de gebouweigenaar. De Welstandsnota geeft aan dat zonnepanelen in principe alleen op het dak mogen worden geplaatst. Daarnaast zijn er voor gevelpanelen geen criteria ontwikkeld wat zorgt voor onzekerheid en ingewikkelde procedures.”

Streefcijfer

De gemeente laat weten dat er momenteel geen verbod is op het plaatsen van gevelpanelen. “Ook voor gevelpanelen geldt dat we het belang daarvan onderstrepen om de energietransitie te versnellen. In het project Making City hebben we een pilot gedaan met gevelpanelen aan een bestaand flatgebouw aan de Planetenlaan. De resultaten worden nog geëvalueerd en meegenomen in toekomstige zonbeleid.” De gemeente twijfelt over het instellen van een streefcijfer: “Wij constateren dat al bij veel nieuwbouwprojecten gebruik wordt gemaakt van de gevels voor het opwekken van hernieuwbare energie. In hoeverre het zinvol is om als gemeente hier in het Omgevingsplan aanvullende eisen en wensen aan te stellen, onderzoeken we in de aanloop naar de actualisatie van het zonbeleid.”

Verslaggever Lars Faber sprak met Van Nieuwenhout: