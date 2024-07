Gemeente wil meer groepen opvangen in LVV nu kabinet dreigt geldkraan dicht te draaien voor ‘bed-bad-brood’

Er moet een oplossing komen om de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers ook volgend jaar voort te zetten in Groningen, vindt het gemeentebestuur. Maar het nieuwe kabinet wil geldkraan dichtdraaien, waardoor tweederde van het budget wegvalt. Als het aan het college ligt, krijgen volgend jaar ook andere mensen die opvang nodig hebben een bed in het pand aan de Osloweg.

Het nieuwe kabinet gaf in haar Hoofdlijnenakkoord al aan dat het de geldkraan voor de pilot met de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV, ook wel bekend als de ‘bed-bad-brood’-opvang) wil dichtdraaien. Het Rijk betaalde tot nu toe tweederde van het budget om de opvang in stand te houden. Dit geld komt in de nieuwe begroten waarschijnlijk niet terug.

Het college wil voorkomen dat de opvang moet sluiten en schets daarom een viertal scenario’s voor volgend jaar. Het gemeentebestuur ziet de meeste heil in een uitbreiding van doelgroepen in de opvang. Een ‘Sociaal Pension met perspectief’, schrijft wethouder Manouska Molema aan de raad. Dat zou betekenen dat ook EU-migranten zonder recht op voorzieningen, een maatschappelijke opvang, ongedocumenteerden en andere doelgroepen een plek krijgen in de opvang van Inlia.

De gemeente huurt het pand aan de Osloweg nog tot 2027. Opvang samenvoegen maakt de kosten voor de relatief onderbezette locatie (eind juni zaten er 118 mensen in de opvang met driehonderd bedden) behapbaar, aldus Molema. Ook kan de gemeente zo geld gebruiken uit andere beschikbare potjes, zodat de greep uit eigen reserves zo klein mogelijk blijft.

De opvang kan, ook als de gemeenteraad anders beslist, volgend jaar nog open blijven zoals die er nu is. Daarvoor is dit jaar genoeg subsidiegeld overgebleven. Het gemeentebestuur verwacht in september van dit jaar duidelijkheid te hebben over een eventuele continuering van de gemeentelijke bijdrage voor de opvang van ongedocumenteerden voor 2025 en verder.