Gemeente geeft ‘handboek hoger bouwen’ uit: verstedelijking vraagt om hoogbouw

foto: André Huitenga

De gemeente heeft een handboek uitgegeven waarin staat hoe ze straks met hoogbouw wil omgaan. De stad krijgt steeds meer inwoners en dat wordt opgevangen door verdere verstedelijking.

Het college van B&W vindt het belangrijk om de groei van de stad goed op te vangen, maar ook ruimte te houden voor een stad die open, groen en aantrekkelijk is. Wethouder Rik van Niejenhuis: “Steeds meer mensen willen wonen, werken, en recreëren in onze gemeente. Dit vangen we op door de stad verder te verstedelijken en het contrast met het ommeland te behouden. Hoger bouwen kan een manier zijn om dat te bereiken.

In de stad staan zo’n tien torens, vanaf 60 meter, die de titel ‘hoogbouw’ hebben. Met de komst van het handboek hoger bouwen heeft het college de vuistregels vastgesteld over hoe een goed project hoger bouwen eruit moet zien. De regels zijn bedoeld voor ontwikkelaars en architecten. Een gebouw kan niet los worden gezien van zijn omgeving, dus ook het participatieproces met de omwonenden is belangrijk.