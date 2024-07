Geheim van huttenbouwdorp Haren is de actieve groep vrijwilligers: “Velen nemen er een week vrij voor”

Foto Joris van Tweel: Huttendorp Haren 2024

Het terrein bij de Mikkelhorst aan de Klaverlaan in Haren ligt er op deze dinsdag weer rustig bij. Afgelopen week vond hier het huttenbouwdorp Haren plaats. Pim van der Ploeg van de organisatie kijkt tevreden terug op de week.

Hoi Pim! Hoe is het afgelopen week gegaan?

“Het was geweldig. Het was een fantastische week. De kinderen hebben ontzettend hun best gedaan om mooie hutten te maken. De vrijwilligers zijn keihard bezig geweest om alles in goede banen te leiden. We hebben totaal geen gedonder gehad. Iedereen liep met een glimlach op zijn of haar gezicht rond. Wat dat betreft is het nu ook wel een beetje afkicken.”

Eén van de hoogtepunten is de vrijdag waarop de winnaar bekend wordt gemaakt. Welk team is er dit jaar met de winst vandoor gegaan?

“Iedereen is bij ons een winnaar. Maar we hebben inderdaad op de vrijdag een professionele jury rondlopen die een winnaar selecteert. Dit jaar is dat het team van het ‘Tulpenhuisje’. We hadden voor het thema ‘ik hou van Holland’ gekozen. Het ‘Tulpenhuisje’ is gemaakt door twee meisjes. Zij waren daarmee het kleinste team dat deelnam. Ondanks dat sprongen zij er uit omdat ze ook heel betrokken waren bij de andere activiteiten. Ze hielpen heel erg mee. Dat gaf de doorslag om hen de eerste prijs toe te kennen waarmee ze een mooie beker ontvingen.”

Je zegt het al, iedereen is eigenlijk een winnaar, waarbij jullie er op vrijdag ook echt een feestje van maken …

“De hele week is er hard gewerkt. En het is iedere keer weer indrukwekkend om te zien hoe snel er mooie dingen gebouwd worden. Op vrijdag is er volop ruimte om te kunnen spelen. Na de beoordeling door de jury vieren we een feestje op het activiteitenveld. De brandweer van Haren kwam bijvoorbeeld langs. Zij rolden de slangen uit zodat er een groot waterfeest ontstond en kinderen op de stormbaan konden glijden. En we hadden heerlijke broodjes knakworst voor iedereen geregeld.”

Je klinkt heel gepassioneerd. Ondertussen ben je iemand die al tien jaar betrokken is bij dit evenement. Wat is het geheim van het huttenbouwdorp?

“Dat zijn denk ik de vrijwilligers. Het is een hele hechte groep. Er zijn vrijwilligers die dit al vijftien jaar doen. Je hebt het over een hele unieke sfeer die er in zo’n week wordt neergezet. Het is heel gezellig. Veel vrijwilligers hebben een fulltime baan. Zij nemen speciaal voor deze week vrij. Gedurende de week van huttenbouwdorp bouwen we op een naastgelegen veld een kamp met legertenten. Daar slapen we in. In de avonduren hebben we daar een kampvuurtje en is het ontzettend gezellig. Zulke weken zou ik voor geen goud willen missen. Het voelt als vakantie.”

En overdag begeleiden jullie de kinderen …

“Dit jaar hadden we 390 kinderen. Daarmee zaten we helemaal vol. En dat is hard werken. Maar het is ontzettend leuk. Wat ik al zei, er worden zulke leuke dingen bedacht en vervolgens ook gemaakt. Het is heel leuk om daar een steentje aan bij te kunnen dragen, om de kinderen een mooie week te laten beleven. En in de avond is het dan verdiend achterover leunen.”

De vraag is overbodig, maar volgend jaar weer?

“Absoluut. Dat kan rustig in de agenda worden genoteerd.”