“Geen Visserbrug kost mij klanten en daar baal ik van”

Foto Britt Gnodde

Ondernemer André Land van woonwinkel ’t Hoekje aan de Verlengde Visserstraat baalt. Afgelopen week maakte de gemeente bekend dat de tijdelijke Visserbrug niet in augustus maar in september wordt geplaatst. “Ik was er al bang voor.”

In de winkel op de hoek van het Lage der A en de Verlengde Visserstraat runt Land sinds 2005 een woonwinkel die zich gespecialiseerd heeft in designmeubelen, vintage en verlichting. “Sinds de brug er uit ligt is het veel rustiger. Precieze cijfers kan ik niet geven. De zomervakantie geeft ook een vertekend beeld omdat veel mensen op vakantie zijn. Maar ik merk in vergelijking met vorig jaar zomer dat er minder aanloop is. Doordat er nu geen brug is ben ik vanuit de binnenstad lastiger bereikbaar.”

Visserbrug

De problemen met de Visserbrug kwamen in juni aan het licht. De bediening van de brug werkte niet meer. Uit een inspectie bleek dat één van de scharnieren kapot was waardoor de brug niet meer veilig open en dicht kon. Om het scharnier te vervangen is de brug weggetakeld. De reparatie wordt gecombineerd met groot onderhoud dat samen anderhalf tot twee jaar gaat duren. Voor fietsers en voetgangers komt er een tijdelijke brug. Deze brug zou in augustus komen maar doordat ‘enkele processen’ langer duren zal deze brug nu in september geplaatst worden.”

“Minder Duitsers komen langs”

Land: “Je kunt denken, waar maakt zo’n ondernemer zich nu druk om? Maar waar ik mee zit is de optelsom. Wat ik bijvoorbeeld al een hele tijd merk is dat er minder Duitsers over de vloer komen. Dat komt door de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Duitsers die wel langs komen vertellen dat ze helemaal knettergek worden van de omleidingen. Daarnaast is anderhalf tot twee jaar geleden de straat hier een tijdlang open geweest vanwege de aanleg van nieuwe riolering en kabels wat de bereikbaarheid ook ernstig in de weg zat.”

“Dit is heel erg balen”

En dat is nog niet alles: “We zitten nog altijd met de naweeën van de coronacrisis. Schulden die we toen hebben opgebouwd moeten nog terugbetaald worden. En ondertussen verschijnen er ook donkere wolken aan de horizon waarbij het gaat over reclamebelasting. Dat de Visserbrug er dan bij komt, dat is gewoon heel erg balen. Want uiteindelijk wil ik als ondernemer graag zwarte cijfers schrijven.” Dat de brug er ook zo lang uitligt kan de ondernemer niet begrijpen: “Dat een restauratie twee jaar duurt is heel lang.”

Brief

De gemeente liet afgelopen week weten dat omwonenden zaterdag per brief geïnformeerd zullen worden over de nieuwe situatie. “Toen de brug werd afgesloten wist ik aanvankelijk helemaal niets. Klaarblijkelijk is mijn brievenbus lastig te vinden. Vandaag gaat het beter, want zojuist kwam de postbode langs en bracht twee brieven met daarop het logo van de gemeente.”