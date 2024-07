‘Geen tekort aan parkeerplekken na sluiting garage Haddingestraat’

Foto: Paul Blom

De sluiting van de parkeergarage aan de Haddingestraat zal niet zorgen voor een tekort aan parkeerplekken in de stad. Dat stelt het gemeentebestuur naar aanleiding van vragen van de raadsfractie van de VVD.

Volgens raadslid Rik Heiner lijkt het heropenen van de parkeergarage aan het Gedempte Kattendiep een logische stap om de parkeerdruk in de binnenstad te verlichten, als de garage aan de Haddingestraat, met 340 parkeerplaatsen, gesloten is.

Volgens het college kunnen de andere parkeergarages in en rond de binnenstad de toename van het aantal parkeerders goed verwerken. Zelfs tijdens de afgelopen Bloemetjesmarkt waren niet alle parkeergarages vol. bovendien beschikt de stad over vijf goed werkende P+R-terreinen.

Daar komt bij dat de parkeergarage bij het voormalig casino niet bruikbaar is. Door de grote brand van 2017 is de garage ernstig beschadigd en ontbreken nagenoeg alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Renovatie zou erg duur uitvallen. Bovendien valt er nog niets te zeggen over de toekomst van de locatie. Die is volgens de gemeente niet geschikt als openbare parkeergarage, gezien de veranderde verkeersstroom.