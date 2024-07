Geen kunstgras op ‘veld 5’ Corpus den Hoorn totdat onderhandelingen met FC Groningen klaar zijn

Foto Andor Heij. Sportpark Corpus den Hoorn GRC

Er komt voorlopig geen kunstgras op ‘veld 5’ van Sportpark Corpus den Hoorn. Dat lieten wethouders Jongman en Van Niejenhuis woensdag weten aan de gemeenteraad. De gemeente wil eerst onderhandelen met Frank van Mosselveld, de nieuwe directeur van FC Groningen, over de voorwaarden die de voetbalclub heeft gesteld aan de ombouw.

De gemeente was eigenlijk van plan om tijdens de zomerstop al te beginnen met de ombouw van ‘veld 5’ op het sportpark. GRC Groningen en Groen Geel zijn blij met het kunstgras. De gemeente ook, omdat het college vindt dat breedtesport voorrang moet krijgen op Corpus den Hoorn. FC Groningen is dat niet, omdat de club het beloftenelftal op natuurgras wil laten spelen.

FC wil veld op ander sportpark en deal over nieuw trainingscomplex

Eerder deze maand maakte sportwethouder Inge Jongman al bekend dat FC Groningen een ’tegenvoorstel’ heeft gedaan, waaronder de club bereid is ‘veld 5’ te verlaten. De club wil dat de gemeente een extra natuur- of hybridegrasveld aan FC Groningen levert, zodat de jeugdelftallen er kunnen trainen, wedstrijden kunnen spelen en zich kunnen omkleden.

Het leek erop dat de gemeente daarvoor geen ruimte heeft op andere sportparken, maar Jongman en Van Niejenhuis stellen nu dat er gekeken wordt naar drie andere sportparken in Groningen waar misschien ruimte is voor FC Groningen.

Daarnaast wil FC Groningen duidelijkheid over een verhuizing naar een nieuw trainingscomplex voor de kersverse promovendus naar de Eredivisie. Zolang er geen akkoord is over een nieuwe locatie, de kosten daarvan en het ontbinden van de huurovereenkomst van Sportpark Corpus den Hoorn, wil FC Groningen niet dat er getornd wordt aan ‘veld 5’.

Ombouw naar kunstgras uitgesteld

Wethouders Van Niejenhuis en Jongman hebben inmiddels een eerste gesprek gehad met Van Mosselveld, aldus de twee wethouders. Na de zomer wordt weer overlegd. Dan gaat de gemeente ook in op de gestelde voorwaarden.

Maar dat betekent wel dat de ombouw van ‘veld 5’ niet in de zomervakantie gaat plaatsvinden. “De amateurclubs op het park zijn op de hoogte van het voorstel van FC Groningen,” stellen Jongman en Van Niejenhuis. “Ze weten ook dat seizoen 24/25 op veld 5 gestart wordt met een natuurgrasveld. Wij stemmen het onderlinge gebruik van de velden wederom met alle gebruikers af.”