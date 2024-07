Gearresteerden in Groningen kijken nu uit op een weids landschap als ze een luchtje mogen scheppen

Foto via Politie.nl

Tot voor kort keken de arrestanten in het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat uit op witte of grijze betonnen muren als ze even uit hun cel mochten om een luchtje te scheppen. Nu kijken ze uit op een landschap.

Een groep studenten van Academie Minerva heeft de afgelopen weken landschappen geschilderd op de betonnen muren van zes luchtplaatsen in de cellencomplexen in Leeuwarden en Groningen. “De luchtplaatsen waren saaie betonnen ruimtes waar je alleen door omhoog te kijken, door het rasterwerk, het idee kreeg dat je buiten was,” vertellen Frans Vos en Baukje Meindertsma, beveiligers van arrestanten in de cellencomplexen. “Onze verantwoordelijkheid op het cellencomplex is de zorg voor ingeslotenen. Dat doen we zonder over hen te oordelen. We hebben immers te maken met verdachten en niet reeds veroordeelden. Vanuit die zorgtaak zijn we dit project gestart.”

De afgelopen weken werden de luchtplaatsen om de beurt beschilderd, zodat er altijd een vrije luchtplaats was voor de driemaaldaagse luchtmomenten van de arrestanten. De schilderingen werden eind juli definitief afgewerkt en opgeleverd. Op de vier luchtplaatsen aan de Hooghoudtstraat staan nu rustige en lichte natuurafbeeldingen met dieptewerking op de muur. Dat was de opdracht. Vergaande abstractie of elementen zoals hekken of uitvergrote dieren waren niet de bedoeling.

“We kijken terug op een bijzonder geslaagd project. Het was mooi om te zien dat een groep internationale studenten vol enthousiasme hier aan de slag was,” besluit Vos. “Ook mooi dat zij de politie op een andere manier hebben leren kennen. Werken binnen een cellencomplex was voor velen van hen een bijzondere ervaring. De muurschilderingen zijn nu al aanleiding tot gesprekken onder onze medewerkers.”

De politie gaat het effect van de schilderingen op de ‘gasten’ in de complexen in de gaten houden.