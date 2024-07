Friese bakker die vorig jaar failliete bakkerij Beukeveld overnam nu zelf failliet

Bakkerij Van der Kloet uit Franeker, die vorig jaar de failliete bakkerij Beukeveld uit Stad overnam, heeft faillissement aangevraagd. Dat meldt omroep Zilt. Voor de Stadse vestigingen heeft het echter geen gevolgen, omdat Beukeveld volgens de curator onder een aparte bv valt.

Bakkerij Beukeveld werd vorig jaar oktober failliet verklaard. Het bedrijf heeft twee vestigingen in de gemeente: aan de Parkweg en het Overwinningsplein. Het kantoor en de centrale bakkerij zitten aan de Protonstraat. Van der Kloet wilde graag het hele bedrijf overnemen. De winkel aan het Overwinningsplein viel echter in handen van bakker Haafs uit Haren. Volgens de curator zullen de locaties aan de Parkweg en Protonstraat gewoon open blijven: het faillissement zal geen gevolgen hebben.

De Friese bakkerij Van der Kloet begon haar activiteiten in 1919. Vanuit een centrale bakkerij worden vandaag de dag vijf winkels van brood en banket voorzien. Daarnaast wordt ook geleverd aan verschillende supermarkten, waaronder op de Waddeneilanden, en zorg- en horecabedrijven. De laatste jaren verkeerde het bedrijf al in zwaar weer. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne zorgden voor hoge kosten. Recent kampte het bedrijf met technische problemen, waarbij door piekspanning vriezers van de bakkerij tot tweemaal toe beschadigd raakten.