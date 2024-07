Frank van Mosselveld gepresenteerd bij FC Groningen: ‘Verlenging Schreuders en Valente is prioriteit nummer één’

Frank van Mosselveld is gepresenteerd als de nieuwe algemeen directeur van FC Groningen. De 40-jarige Brabander komt over RKC Waalwijk en tekent een contract voor vijf jaar bij de FC.

Onder het oog van de pers en genodigden vertelde de kersvers directeur over zijn eerste officiële dag. “Het is een mooie en hectische dag”, zegt Van Mosselveld. “Ik heb natuurlijk achttien jaar bij RKC Waalwijk gewerkt in verschillende functies. Overwegend kwamen mensen naar mij om zich voor te stellen, maar vanochtend moest ik voor het eerst heel veel handen schudden en mijzelf voorstellen.”

“Het is een hele mooie club die veel potentie heeft”, vertelt de nieuwe algemeen directeur over FC Groningen. De reden voor zijn komst is duidelijk. “Met name omdat de potentie die er bij deze club is weer tot uiting te laten komen. Tegelijkertijd, in mijn persoonlijke ambitie, zat ik natuurlijk geweldig bij RKC, maar dan ga je op een gegeven moment zelf kijken naar welke club een mooie stap zou kunnen zijn om je verder te ontwikkelen.”

‘Al heel snel kwam Frank daarop één te staan’

Bas Schrage was namens de Raad van Commissarissen (RvC) aanwezig bij de presentatie van Van Mosselveld. “Wij hebben vanaf december een profiel samengesteld en een opdracht daarbij bedacht. Dan ga je met elkaar kijken wie daar het beste bij past. Al heel snel kwam Frank daarop één te staan. Dat het uiteindelijk gelukt is, daar zijn we heel erg blij mee.”

“Hij is al zeven jaar directeur en heeft dus ervaring”, zegt het RvC-lid. “Hij heeft vanuit de Eerste Divisie een organisatie gebouwd die nu meedraait in de Eredivisie. Hij is topsporter geweest en kent de voetbalwetten.”

Verlenging Valente en Schreuders is ‘prioriteit nummer één‘

Het mag dan wel de eerste officiële dag zijn als algemeen directeur, maar achter de schermen was er al genoeg werk te doen. Zo kwam keeper Etienne Vaessen over van dezelfde club als Van Mosselveld. “Idealiter wilde de club dat ik eerder was begonnen, maar we hebben bij RKC iets moois neergezet en dat wilde ik goed afsluiten. Toch, op het moment dat je een bijdrage kan leveren aan het binnenhalen van bijvoorbeeld Vaessen zou het heel raar zijn als ik dat niet zou doen. Dus met een aantal mensen heb ik al vrij nauw contact de afgelopen weken.”

Onder supporters speelt al een langere periode de eventuele contractverlengingen van Jorg Schreuders en Luciano Valente. “Er is mij alles aan gelegen om Jorg en Luciano bij ons te houden. Die voortekenen zijn goed en als ik mijn bijdrage daaraan kan leveren dan is dat prioriteit nummer één.”