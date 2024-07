Frame runners zamelen geld in om mee te kunnen doen aan 4 Mijl: “Het is een pittige sport op snelheid!”

Frame running. Beeld: OOG TV

Zeven bewoners van zorginstelling ’s Heeren Loo in Groningen hielden vorige week een sponsorloop om geld op te halen voor running frames. Hiermee is tot nu toe een bedrag van drieduizend euro binnengehaald, vertelt Sanne van der Vlis, lid van een frame running groep in Groningen.



Sanne van der Vlis was, samen met mede-lid Bernard Fredericks, te gast in de OOG-Ochtendshow om meer over de sport en de sponsorloop te vertellen.

Frame running

Frame running is een manier van hardlopen, waarbij mensen met een motorische beperking kunnen lopen of rennen. Dit doen ze op zogenoemde running frames en zodoende kunnen ze deelnemen aan de para-atletieksport frame running.

Een running frame heeft drie wielen, eentje voor en twee achter, zo vertelt Sanne. De framerunner zit op een zadel en de borst leunt op een borststeun. Bernard vult aan dat de runner op een soort driehoek zit en dat het daarmee een soort loopfiets is.

Duur maatwerk

Een running frame kost drie tot vierduizend euro, zo vertelt Sanne. Met de opbrengsten tot nu kan dus één running frame worden gekocht. Bernard legt uit dat dit komt, doordat een frame helemaal op maat gemaakt moet worden, afhankelijk van de steun die geboden moet worden aan de runner.

Dat is ook de reden dat het belangrijk is dat iedere frame runner een eigen running frame nodig heeft, vertelt Bernard. Om dit te kunnen bekostigen is de sponsorloop georganiseerd. De sponsorloop is al voorbij, maar het is nog steeds mogelijk te doneren. Zo hoopt de organisatie nog geld bij elkaar te halen voor meerdere frames. Daarnaast worden ook opties onderzocht als het verkrijgen van subsidies bij diverse instanties, zo vertelt Bernard.

4 Mijl 4 You

De running frames zullen zeker gebruikt worden om een groep runners te laten meedoen met de 4 Mijl 4 You. Wanneer interviewer Danny zegt ook tijdens het evenement mee te zullen lopen, merkt Bernard op dat hij hoopt dat Danny hem kan bijhouden, “want het is wel een pittige sport op snelheid”, zo zegt hij. Daarnaast zijn er ook clubkampioenschappen in Assen waar de frame runners aan zullen meedoen.