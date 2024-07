Fracties pleiten voor nood respijtzorg voor mensen met psychische aandoening

Het gemeentebestuur moet in gesprek gaan met zorgverzekeraars om hun verantwoordelijkheid te nemen in de financiering en facilitering van nood respijtzorg. Dat vinden zes fracties in de gemeenteraad.

Nood respijtzorg is zorg die kan worden ingezet als het thuis niet meer gaat bij mensen met een psychische aandoening. Door hen tijdelijk buiten hun eigen omgeving op te vangen komt er rust en wordt escalatie voorkomen.

Maar de inzet van ggz-personeel die de zorg tijdelijk overneemt, maakt nood respijtzorg erg kostbaar. Daarom willen de fracties van de PvdA, ChristenUnie, Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden, SP en D66 dat de gemeente ingrijpt.

De ggz verkeert zelf steeds meer in de problemen: door de lange wachtlijsten krijgen veel mensen niet op tijd passende zorg. Het aantal mensen met mentale klachten en verward gedrag stijgt.

PvdA raadslid Jahir Scoop: “We zien zeker de problemen onder onze inwoners. Daarom is goed dat het college met zorgverzekeraars in gesprek gaat over hun taak in het faciliteren van deze zorg.” Daarom gaan de indiende fracties een motie indienen om het belang en de noodzaak van respijtzorg in de ggz te benadrukken.