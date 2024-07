Forse schade bij verkeersongeluk Sint Petersburgweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Sint Petersburgweg is woensdagavond een automobilist gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.15 uur. “Het gaat om een forse aanrijding”, vertelt Wind. “De automobilisten van twee voertuigen zijn met elkaar in botsing gekomen. Eén van de voertuigen heeft daarbij forse schade opgelopen. De andere bestuurder is na de aanrijding doorgereden. Agenten hebben aanvankelijk gezocht in de nabijgelegen sloten om te onderzoeken of de auto zich daar bevond. Het voertuig werd echter niet aangetroffen.”

Agenten zijn daarop in de omgeving op zoek gegaan naar het voertuig. “Ambulancepersoneel heeft de gewonde automobilist behandeld. Daarna is het slachtoffer met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.