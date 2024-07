Foto: Patrick Wind, 112groningen

Op de Sontbrug vond woensdagmiddag rond 13:15 uur een aanrijding plaats tussen meerdere voertuigen, waaronder een vrachtwagen. Dat meldt 112groningen.

Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Wel liepen diverse auto’s schade op. Daardoor raakte de weg enige tijd deels gestremd. De brandweer kwam ter assistentie. De oorzaak van het ongeval is onbekend.