Fietspad Vrijheidsplein vanaf komend weekend weer open

Het nieuwe vrijheidsplein. Foto: Aanpak Ring Zuid

Het fietspad bij het Vrijheidsplein was lange tijd niet bruikbaar maar vanaf komende zaterdag kan er weer van de route gebruik worden gemaakt. Dat meldt Aanpak Ring Zuid.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt rond het plein. “We hebben het oude fietspad met de onveilige oversteek bij de op- en afrit vervangen door een veilig fietspad onder het plein door”, meldt Aanpak Ring Zuid. “In het verleden lag het fietspad op dezelfde hoogte als de op- en afritten van de ringweg. Fietsers moesten hier dus tussen het autoverkeer oversteken. Vooral in de ochtend- en avondspits leverde dit gevaarlijke situaties op. Nu het Vrijheidsplein verhoogd is, kan het nieuwe fietspad eronderdoor. Dat is makkelijker en veiliger.”

Het fietspad verbindt de noord- en zuidzijde van het Vrijheidsplein met elkaar. Vanaf de Donderslaan fiets je via het fietspad naar de Expositielaan en andersom. In september gaat het fietspad opnieuw dicht. Dan begint de herinrichting van de Expositielaan. Om die reden wordt het fietspad dan tot halverwege november afgesloten.