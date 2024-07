Feniksen verrijzen op betonnen loopbrug: “Bij de kinderen was er veel betrokkenheid”

Foto: eigen foto

Streetartkunstenaar Quinten van Duuren heeft een flinke klus erop zitten. De afgelopen periode heeft hij gewerkt aan het realiseren van een kunstwerk op de loopbrug bij basisschool De Feniks in de wijk Gravenburg.

Hoi Quinten! Hoe is deze klus op je pad gekomen?

“Eigenlijk is dat wel een mooi verhaal. De Feniks aan de Maresiusstraat is nog een betrekkelijk nieuwe school. Om van het schoolplein in hun schoolgebouw te komen moet je over een loopbrug lopen. Maar die brug is heel saai. Het bestond uit grijs beton. Op school is men na gaan denken wat men daar aan kon veranderen. Men is terecht gekomen bij 84Studios aan de Ulgersmaweg. En zo kwam ik in beeld, of het niet iets voor mij was om er door middel van streetart wat moois van te maken. En ik was gelijk enthousiast.”

Waarom werd je enthousiast?

“Het is een groot project. Het verfraaien van de loopbrug is een hele mooie uitdaging. Om bij de school te komen moet je de loopbrug over. Dus je weet dat heel veel mensen de komende jaren langs het kunstwerk lopen. Maar ook de combinatie met de kinderen maakte mij enthousiast. De school wilde haar leerlingen bij het project betrekken en ik zag ook direct mogelijkheden om de kinderen workshops aan te bieden. Dat ze zelf eens zouden kunnen ervaren hoe het is om met verfspuitbussen te werken.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: eigen foto Foto: eigen foto

Hoe heeft het project vorm gekregen?

“Eigenlijk hebben de leerlingen daarin een belangrijke rol gehad. De school heeft een tekenwedstrijd gehouden waar alle kinderen, van groep 1 tot en met 8, aan deel konden nemen. Uiteindelijk zijn er uit al die tekeningen elf tekeningen gekozen. De winnaars hebben onder begeleiding van mij hun eigen ontwerp met spuitbussen op de muur gespoten. Ik heb er voor gezorgd dat deze kunstwerken met elkaar in verbinding kwamen. De hele achtergrond heeft een Stad en Ommeland-look gekregen. Met groen en blauw en een skyline. Daardoor is er een heel mooi samenspel ontstaan. En uiteraard de twee feniksen die ik heb aangebracht.”

De feniks is een fabeldier. In de Griekse mythologie zegt men dat de feniks in staat is om steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden …

“Zo zwaar ben ik niet op de materie ingegaan hoor. Eén van de feniksen heb ik afgebeeld met een schooltas op zijn rug. Het dier heeft schoolboeken en potloden onder de arm. Bij de andere feniks, dat hetzelfde poppetje is, laat ik het een duim omhoog steken. Als teken dat we er zin in hebben. Als een boodschap dat school heel erg leuk is.”

Hoe lang ben je met dit project bezig geweest?

“Ik ben vorige week zondag begonnen. De school heeft toen speciaal voor mij de deuren geopend. Uiteindelijk ben ik vier dagen bezig geweest. Dat was wel heel krap, ook omdat ik workshops wilde geven. Uiteindelijk bleek dat niet haalbaar te zijn, dus heb ik de hulp ingeroepen van mijn collega Lucas Mosterman. Hij heeft met de kinderen allemaal mooie kunst gemaakt. Ze hebben volgens mij echt de week van hun leven gehad. Uiteindelijk was ik na vier dagen klaar met het project, waarbij het in de tussentijd officieel geopend werd door kinderburgemeester Jorn.”

Is je wens ook dat door kinderen hiermee bezig te laten gaan dat ze later in de streetart actief worden?

“Kinderen moeten doen wat ze zelf leuk vinden. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat kinderen zoveel mogelijk kennis kunnen maken met creatieve vormen. Kijk, streetart is kunst. Dat is niet met een spuitbus wat dingen doen. Er zijn talloze manieren hoe je een spuitbus kunt bedienen en bewegen waardoor je tot hele mooie resultaten kunt komen. Dat is leuk om dat kinderen te leren. Die kennis kunnen ze meenemen om later, in de toekomst, goede keuzes te maken wat ze willen. En tijdens dit project was er veel belangstelling en betrokkenheid. De kinderen waren oprecht geïnteresseerd in de voortgang en ontwikkeling.”

Als docenten denken, zoiets willen wij ook. Kunnen ze dan contact opnemen met 84Studios?

“Dat is wel de makkelijkste weg. Daar kunnen ze een goede beoordeling maken. Ik kijk in ieder geval terug op een heel mooi project. En ik hoop dat door mijn kunst het straks naar school gaan in september nog leuker wordt.”