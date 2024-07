FC wint met ruime cijfers van PAS Lamia

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

Fc Groningen heeft zaterdagmiddag met 4-1 gewonnen van PAS Lamia, een club die speelt in de hoogste Griekse divisie. De besloten oefenwedstrijd werd gespeeld in Alkmaar op het veld van Alkmaarsche Boys.

Lamia eindigde afgelopen seizoen op de zesde plek in de Super League. De afgelopen weken hebben veel spelers de ploeg echter verlaten waardoor Lamia het aanstaande seizoen met een nieuw team gaat spelen. FC Groningen begon sterk aan de wedstrijd. Al binnen twee minuten leverde dit resultaat op. Na een fraaie combinatie tussen Rui Mendes en Thom van Bergen werd Johan Hove bereikt die vrij stond in het strafschopgebied. Hij wist de voorzet in de touwen te werken en doelman Raton Alvaro te passeren.

Penalty

Daarna bleef de FC het gaspedaal ingedrukt houden. In de veertiende minuut werd de voorsprong verdubbeld door een doelpunt van Jorg Schreuders. Dezelfde Schreuders tekende in de dertigste minuut voor de 3-0. Met een verdekt schot in de korte hoek wist hij de Spaanse doelman te verrassen. In de slotminuten van de eerste helft werd het 4-0. In het strafschopgebied werd er een overtreding begaan op Hove waardoor de scheidsrechter een penalty toekende. Leandro Bacuna zette de doelman op het verkeerde been en schoot raak.

Paal en lat

Waar in de eerste helft de FC de overhand had, namen de Grieken in de tweede helft meer het initiatief. Spits Andreas Athanasakopoulos schoot vanaf vlak buiten het zestienmetergebied op de paal. Niet veel later snelde Gustavo Furtado aan de buitenkant langs zijn tegenstanders en schoot de 4-1 raak. Ook Georgios Saramantas kreeg een goede kans, maar hij schoot over. Later raakte de invaller nog een keer de lat. FC Groningen sluit aankomende vrijdag de voorbereiding in Euroborg af tegen Heracles Almelo. Het duel start om 18.00 uur.