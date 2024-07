FC Groningen wint ook tweede oefenwedstrijd overtuigend

Foto: Donald Trung Quoc Don via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

FC Groningen heeft zaterdag de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe Eredivisieseizoen winnend afgesloten. In Blijham werd derdeklasser ASVB voor circa 1900 toeschouwers met 15-0 verslagen.

Veel spelers kregen van trainer Dick Lukkien de mogelijkheid om wedstrijdminuten te maken. Zo maakte doelman Etienne Vaessen zijn debuut. Vaessen zette onlangs zijn handtekening onder een driejarige verbintenis met de FC. In de eerste helft duurde het niet lang voordat de FC tot scoren kwam. Thom van Bergen tikte na zes minuten een rebound in de touwen. Brynjolfur Willumsson, Johan Hove, Romano Postema en Leandro Bacuna zorgen er voor dat het bij rust 5-0 stond. Dat er niet meer doelpunten vielen was de verdienste van ASVB dat door hard werken de schade beperkte.

Tweede helft

In de tweede helft werden er negen wissels doorgevoerd. Zo kwam Thijs Oosting voor het eerst in actie in het FC-shirt. Oosting lijkt zich overduidelijk thuis te voelen bij zijn nieuwe werkgever. De middenvelder die overkwam van Willem II, scoorde vijf keer. Kristian Lien, Luciano Valente, Noam Emeran tekenden voor de overige doelpunten waarbij Lien en Valente beiden twee keer de touwen wisten te vinden.

Trainingskamp

Afgelopen woensdag speelde de FC in Norg tegen GOMOS. Die wedstrijd werd met 9-0 gewonnen. De komende week is de FC op trainingskamp in het Overijsselse Delden. Daar wordt een besloten oefenduel gespeeld tegen FC Dender uit België. Dender is net als de FC gepromoveerd naar de hoogste klasse. Op 9 augustus begint het nieuwe seizoen waarbij de FC het in de Euroborg opneemt tegen NAC Breda.