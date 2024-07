FC Groningen wint in oefenduel van Rot-Weiß Erfurt

Foto: Donald Trung Quoc Don via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

FC Groningen heeft zaterdag de vierde oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe Eredivisieseizoen winnend afgesloten. In Leek werd Rot-Weiß Erfurt met 1-0 verslagen.

Tussen de FC en het in de Regionalliga uitkomende Rot-Weiß Erfurt is sprake van een hechte band. De clubs kwamen elkaar voor het eerst tegen in het seizoen 1991-1992 toen er in Europees verband tegen elkaar werd gespeeld. Sindsdien is er een goed contact. Ook zo goed dat de FC in de herfst van 2014 werd uitgenodigd om in Erfurt de allerlaatste wedstrijd in het Steigerwaldstadion te komen spelen voor er gestart werd met een grote renovatie. Zaterdag werd gespeeld in Leek waarbij het duel vier keer een half uur duurde.

Penalty

Vlak na de aftrap was Johan Hove dicht bij de 1-0, maar zijn schot ging rakelings naast. Een goede combinatie tussen Jorg Schreuders en Thom van Bergen leverde een grote kans op maar goed keeperswerk voorkwam een doelpunt. Na 25 minuten was het wel raak. Een schot van Schreuders vond de hand van een Duitse verdediger waarna de scheidsrechter niet anders kon dan de bal op de stip te leggen. De penalty werd raak geschoten door Leandro Bacuna. Vlak voor rust lag de 2-0 op de loer. Thijs Oosting schoot de bal op doel na een fraaie voorzet van Schreuders, maar de bal kwam tegen de paal.

Tegen de lat

Ook in het tweede blokje kreeg de FC voldoende kansen. Schreuders en Van Bergen wisten elkaar makkelijk te vinden waarbij het duo regelmatig gevaarlijk werd. Grootste kans was opnieuw voor Oosting die voor de tweede keer de bal tegen het aluminium trapte. Na een schot van afstand ging de bal via de onderkant van de lat weer terug het veld in. Voor het derde en vierde blokje werd een volledig ander elftal binnen de lijnen gebracht. Grootste kans was er voor Brynjolfur Willumsson. De IJslander ontving een steekbal van Romano Postema en stiftte over de keeper heen. Verdediger Linus Swarts doorzag de plannen en wist met een uiterste krachtsinspanning de bal van de lijn te halen. De eindstand werd zodoende op 1-0 bepaald.

De volgende oefenwedstrijd speelt de FC zaterdag 20 juli in Rolde tegen FC Emmen. Op 3 augustus wordt gespeeld tegen Heracles Almelo. Een week later begint het nieuwe Eredivisieseizoen met een thuiswedstrijd tegen NAC.