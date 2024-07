Foto: FC Groningen. Liam van Gelderen.

Liam van Gelderen gaat mogelijk naar RKC Waalwijk. Dat meldt RKCNu.

Volgens de website die het RKC nieuws volgt gaat Van Gelderen binnenkort een meerjarig contract tekenen.

De 23-jarige verdediger is bij FC Groningen al een tijd uit beeld voor een basisplaats en mag vertrekken. Van Gelderen kwam in 2022 over van Ajax en heeft nog een contract tot 2026 bij FC Groningen.