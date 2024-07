FC Groningen speelt gelijk tijdens eerste echte test op trainingskamp

FC Groningen heeft op de eerste dag van het trainingskamp in Delden met 4-4 gelijkgespeeld tegen FCV Dender EH uit België. De Groningse doelpunten werden gemaakt door Leandro Bacuna, Johan Hove, Kristian Lien en Maxim Mariani.

De ploeg van trainer Dick Lukkien speelde eerder twee oefenwedstrijd tegen tweede klasser V.V. GOMOS (0-9) en derde klasser ASVB (0-15). De komende dagen ver blijft de FC in het Twentse Delden. Dick Lukkien is tevreden met de eerste serieuze test. “Het was een intensieve wedstrijd vond ik. Het was een leuke wedstrijd, alleen jammer dat wij een 4-2 voorsprong weggeven. Maar zoals in trainerstaal: hier kunnen wij wel verder mee.”

FC Groningen speelde met twee verschillende basisopstellingen gedurende de twee helften. “Je moet niet teveel waarde hechten aan de opstellingen”, zegt Lukkien. “Maar wij speelden wel in de eerste helft met meer jongens van de vaste kern.” Twee opvallende afwezigen waren Marvin Peersman en Isak Määttä. “Peersman heeft een achillespeesblessure. Dat gaat redelijk de goede kant op, maar het is te vroeg om hier nu een rol te spelen. Voor Isak verwijs ik jullie door naar Art Langeler. Dan weet je genoeg.” Supporters kunnen dus op een vertrek van de Noor rekenen.

Basisopstelling eerste helft: Jurjus, Prins, Pelupessy, Rente, Bacuna, Hove, Willumsson, Schreuders, Van Bergen, Mendes, Bouland

Basisopstelling tweede helft: Vaessen, Duarte, Emeran, Lien, De Jonge, Stam, Turay, Oosting, Mariani, Speelman, Leicester