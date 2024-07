FC Groningen in Delden: Vaessen twijfelt over helm, Schreuders weer in gesprek over verlenging en Emeran wil zich laten zien

Keeper Etienne Vaessen.

FC Groningen is momenteel op trainingskamp in Delden, Overijssel. De ploeg van trainer Dick Lukkien bereidt zich hier voor op de start van een nieuw eredivisieseizoen. OOG is aanwezig en spreekt verschillende spelers.

Terwijl donderdag nog vol de zon scheen, is het vrijdag een heel ander beeld op het trainingsveld naast het Aparthotel, de accommodatie waar FC Groningen verblijft. Een nieuweling op het trainingsveld deze voorbereiding is Etienne Vaessen, die is overgekomen van RKC Waalwijk. De Nederlands-Surinaamse keeper had verschillende opties, zoals PSV, Feyenoord en een avontuur in Iran, maar FC Groningen werd het eindstation. “Ik heb bewust voor Groningen gekozen, omdat ze echt een plan met mij hebben”, vertelt Vaessen. “Ze vinden mij te goed om ergens tweede keeper te zijn bij een topclub. Ik voel dat ik nog de energie heb om te spelen en mij verder kan ontwikkelen bij deze grote club.”

Vaessen draagt al een langere periode een helm. In oktober 2023 kwam de keeper, toen spelend voor RKC Waalwijk, tijdens een wedstrijd in botsing met Ajax-spits Brian Brobbey. De impact van de botsing was zo groot dat Vaessen besloot om een helm te gaan dragen. Toch twijfelt de keeper of hij dat nog langer moet doen. “Tijdens het warme weer vind ik het echt warm met zo’n helm”, zegt Vaessen. “Voor mij voelt het nu nog wel goed, maar het is wel mijn bedoeling om die helm af te doen. Ik wil het geen zwakte noemen, maar misschien gaat een tegenstander denken dat ik in situaties bang ga zijn. Maar dat is totaal niet het geval.”

Schreuders weer in gesprek over verlenging

De gehele voorbereiding speelt ook al de eventuele contractverlenging van Jorg Schreuders. De 19-jarige middenvelder speelde afgelopen seizoen een belangrijke rol in de promotie van FC Groningen, waarin hij onderdeel was van de “vier voorop” met Luciano Valente, Romano Postema en Thom van Bergen. Volgens Schreuders is het heel simpel. “De gesprekken lopen inmiddels weer. Het heeft een tijdje stilgestaan. Ik zag dat er veel over was geschreven, maar er was toen niet zoveel te vertellen.”

“Ik ben er denk ik altijd best transparant over geweest”, vervolgt Schreuders. “Ik wil blijven. Ik zie dat sportief gezien ook als iets moois. We hebben vorig jaar aan iets heel moois gewerkt en ik zie dit jaar weer als een goede kans om hetzelfde te doen.”

Noam Emeran wil gaan voor zijn kans

Iemand waar supporters het afgelopen jaar redelijk weinig over hebben gehoord, is Noam Emeran. De aanvaller kwam vorige zomer over van Manchester United en kwam in totaal dertien keer in actie voor FC Groningen, meestal als wissel. De Fransman speelde voornamelijk wedstrijden bij het Onder 21 team van de FC. “Het was best moeilijk, omdat je ook niet altijd op het veld kon staan. Je wilt minuten maken en wedstrijden spelen. Maar ondanks dat heb ik veel plezier gehad het afgelopen jaar en veel geleerd.”

Nu Emeran een jaar echt als profvoetballer actief is, merkt hij een verschil met het jeugdvoetbal bij Manchester United. “Er zit een verschil in wat er van je gevraagd wordt. Bij een eerste elftal zijn de verwachtingen veel hoger. Je moet hier altijd proberen om perfectie te benaderen. In de opleiding kan je veel meer fouten maken. Ik heb ook getraind met het eerste elftal van Manchester United. Ik weet wat er nodig is om op een topniveau te kunnen spelen.”

Aanstaande zaterdag speelt FC Groningen een oefenwedstrijd tegen het Duitse FC Rot-Weiß Erfurt. Er wordt om 15.00 uur afgetrapt bij VEV’67 in Leek.