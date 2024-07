FC Groningen in Delden: Postema tekent bij, Hove blijft en kampioen Oosting is blij met overstap

FC Groningen verblijft de komende dagen in het Overijsselse Delden. Het trainingskamp werd woensdagmiddag afgetrapt met een oefenwedstrijd tegen het Belgische FCV Dender EH, waarin de FC met 4-4 gelijkspeelde.

FC Groningen traint onder geweldige omstandigheden in Delden. Het zonnetje schijnt, het veld is goed gemaaid en met een rustige omgeving kunnen de spelers van trainer Dick Lukkien zich goed voorbereiden op het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Tot nu toe heeft de FC een doelpuntenrijke voorbereiding gedraaid met twee overwinningen op amateurclubs v.v. GOMOS (0-9) en ASVB (0-14) en het gelijke spel tegen Dender.

Een dag na het gelijke spel staat Johan Hove na de training met het zweet op zijn voorhoofd. De Noorse middenvelder was een hoofdrolspeler tijdens de beroemde promotiewedstrijd tegen Roda JC van 10 mei. Toen scoorde hij na 39 minuten het eerste doelpunt voor de FC Groningen. Online verscheen er de afgelopen periode wat geruchten over een eventuele transfer. Hove zelf lijkt van niets te weten. “Ik heb nooit wat gezegd over een transferverzoek. Ik heb hier nog een tweejarig contract en ben blij dat we weer in de Eredivisie zitten. Ik wil blijven en helpen om dat zo te houden. Ik kijk uit naar een mooi seizoen.”

Romano Postema tekent tot 2027

Wie ook nog voor een aantal jaar bij FC Groningen blijft is Romano Postema. De juridische puntjes op de i worden nog gezet voor een nieuw contract tot 2027. Postema was afgelopen seizoen goed voor achttien doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie en daarmee topscorer van de FC. Ondanks eventuele interesse zit de Groninger goed op zijn plek en kijkt hij uit naar de Eredivisie. “Een maand voor het einde van het seizoen wilden ze graag verlengen. Toen hebben we afgesproken om dat na het seizoen te bespreken. Eergisteren zijn wij eruit gekomen.”

Een nieuw gezicht bij FC Groningen is de 24-jarige Thijs Oosting. De geboren Emmenaar tekende vorige week een contract voor drie jaar met een optie voor nog een seizoen. Oosting speelde hiervoor bij Willem II, waar hij bijna alles meemaakte wat je als profvoetballer mee kan maken: een degradatie, een promotie, een zware blessure en maar liefst zes verschillende trainers. “Ik heb redelijk wat meegemaakt in een korte tijd”, lacht Oosting. Groningen voelt voor hem als een goede stap en kan ook op meerdere posities uit de voeten. “Ik denk dat ik op alle posities voorin zou kunnen spelen. Bij Willem II heb ik dat ook op een soortgelijke manier ingevuld. Mijn voorkeur gaat wel uit naar de twee diepste posities.”

Dat betekent dus concurrentie voor Romano Postema. “Het lijkt mij logisch dat Groningen een concurrent haalt. Dat had ik ook wel verwacht. Dan moet ik maar laten zien dat ik er alsnog in hoor te staan.”

FC Groningen verblijft tot het einde van de week in Delden. Aanstaande zaterdag wacht een oefenwedstrijd tegen het Duitse FC Rot-Weiß Erfurt. Er wordt om 15.00 uur afgetrapt op het sportpark van VEV’67 uit Leek.