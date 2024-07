Extra ondersteuning voor peuters bij Kids First

Foto Kids First

Peuters die extra ondersteuning nodig hebben voor hun taal of sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen deze zomer terecht bij de vestigingen van Kids First.

Deze zogeheten peutervakantieweken hebben als thema ‘Kunst en Muziek’. De kinderen sorteren speelgoed op kleur met een lichttafel, ontdekken muziekinstrumenten en krijgen interactieve voorleesmomenten.

De weken zijn bedoeld voor peuters tussen de twee en vier jaar oud die normaal gesproken naar een voorschoolse of vroegschoolse educatie groep gaan.

Door de peutervakantieweken te organiseren hoopt Kids First stilstand in hun ontwikkelingen en vaardigheden te voorkomen.

“Uit evaluaties van de voorgaande edities bleek dat er meer taalstimulatie, herhaling, structuur en ondersteuning op sociaal-emotioneel vlak op de groep was”, zegt Sietske Falkena, pedagogisch coach bij Kids First.. “Dit leidde tot meer interactie tussen de kinderen dankzij de kleine groepjes en rust die er hing op de groep. De ontwikkelingen die kinderen in deze veilige setting soms doormaken, kunnen enorm zijn; zo was er eens een peuter die tot voor kort alleen gebaren gebruikte, zijn eerste woordjes begon te spreken.”

Kids First heeft drie vestigingen in de gemeente Groningen.