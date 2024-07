Eredivisie zaalvoetbal met PKC’83/Team Amoeri start maand later

Foto: Raoul La Crois

De eredivisie zaalvoetbal mannen, met daarin het Groninger PKC’83/Team Amoeri, gaat later van start dan gebruikelijk.

Normaal begint de competitie eind september, maar dat wordt dit jaar een maand later; op vrijdag 18 oktober.

Dit vanwege de deelname van het Nederlands team aan het WK Futsal in Oezbekistan van 14 september tot en met 6 oktober.

Dat houdt in dat fase één ingekort wordt van twaalf naar acht wedstrijden. Dan wordt de competitie gesplitst in een A poule, met de eerste acht clubs en een poule B, met de acht clubs vanaf plek negen.

Primeur

PKC’83/Team Amoeri is de eerste stad-Groninger zaalvoetbalclub bij de mannen ooit die eredivisie speelt.

PKC opent de competitie thuis in de Europahal tegen FC Marlene. Twee weken later speelt PKC opnieuw thuis tegen TZR Fermonia Boys. De eerste uitwedstrijd is op 10 november tegen Tigers Roermond.

Bij de eredivisie vrouwen is nog geen programma bekend. Het Groningse Drs. Vijfje is daar één van de deelnemers.