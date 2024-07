Energieslurpende Machinefabriek op de schop: gemeente wil pand voor drie miljoen euro verduurzamen

Foto via Google Maps - Streetview

De Machinefabriek, het pand aan de Bloemstraat waar cultuurgezelschappen NITE (voorheen NNT) en Club Guy & Roni gehuisvest zijn, moet een stuk energiezuiniger worden. Het gemeentebestuur wil het pand daarom voor bijna drie miljoen euro verbouwen.

Het pand, een gemeentelijk monument, heeft momenteel energielabel G. Dat moet in 2025 of 2026 veranderen naar label A+++. Dat is ook nodig, want de gemeente is veel geld kwijt aan de stookkosten voor het pand. Grootste gebruiker NITE (het voormalige Noord Nederlands Toneel of NNT) betaalt jaarlijks slechts 18.000 euro aan energiekosten aan de gemeente, veel te weinig om kostendekkend te zijn.

Deze afspraak is in 2016 gemaakt, nadat het pand al eens was verbouwd. Toen werd er niks aan verduurzaming gedaan. Als het pand wel wordt verduurzaamd en daarmee een veel hoger energielabel krijgt, moet NITE de stookkosten zelf betalen. Die zijn dan een stuk lager. Wel gaat de huurprijs voor NITE omhoog.

Het college laat weten dat de kosten voor de verbouwing, die in de zomermaanden van 2025 of 2026 moet plaatsvinden, geen extra geld nodig hebben. De gemeente verwacht de kosten te kunnen dekken uit de huuropbrengsten, de al bestaande beschikbare cultuurgelden en een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, oftewel uit Den Haag. Ook worden de stookkosten een stuk lager, die de gemeente na de verbouwing niet meer hoeft op te hoesten.