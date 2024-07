Elze Reitsema treedt tijdelijk toe tot dagelijks bestuur waterschap Noorderzijlvest

Elze Reitsema. Foto: waterschap Noorderzijlvest

Elze Reitsema uit Groningen treedt tijdelijk toe tot het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest. Reitsema vervangt Arie van Wijk die de komende periode afwezig is.

De 35-jarige Reitsema zal op 11 september geïnstalleerd worden. “Het is de bedoeling dat Reitsema tijdens een korte vergadering van het algemeen bestuur, voorafgaand aan een informerende AB vergadering, worden benoemd door het algemeen bestuur.” Het fractievoorzitterschap van Water Natuurlijk wordt tijdelijk overgenomen door Denny Boersma.

Reitsema was bij de vorige waterschapsverkiezingen lijsttrekker voor Water Natuurlijk. Tijdens de verkiezingsperiode zette de partij zich in om samen bruggen te gaan bouwen, meer te gaan agenderen en in te zetten op communicatie met de achterban. Volgens de partij valt er nog veel te winnen op het gebied van bewustwording: zowel voor het belangrijke werk van het waterschap als de manier waarop er invulling aan wordt geven.