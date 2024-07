Eerste bewoners appartementencomplex aan de Ra hebben hun sleutel

Foto Lefier. Appartementen Ra.

De eerste tien bewoners van appartementen aan de Ra in Lewenborg hebben donderdag hu sleutel gekregen. Dat meldt woningcorporatie Lefier.

De appartementen zijn in principe gebouwd voor mensen die in Lewenborg in een eengezinswoning wonen. Die huizen komen dan vrij voor gezinnen met kinderen.

In totaal komen er 38 appartementen in de sociale sector. Die zijn eind volgende maand klaar.

Het complex staat op de plek waar vroeger ‘De Oude Bieb’ gevestigd was. De appartementen hebben een warmtepomp en er zijn zonnepanelen om het stroomverbruik van de lift, het toegangssysteem en de verlichting in de algemene ruimtes te compenseren. Daarnaast is ook aan de natuur gedacht. Huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen krijgen een nieuw thuis in diverse nestkasten.