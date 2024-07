Eddie van Marum beëdigd als als staatssecretaris Herstel Groningen

Screencap uit livestream beëdiging (via NOS)

Eddie van Marum (BBB) is dinsdagochtend beëdigd als staatssecretaris ‘Herstel Groningen’ door koning Willem-Alexander. De in Groningen geboren Niekerker is daarmee de enige Groninger in het nieuwe kabinet.

De eerste woorden van Van Marum als staatssecretaris luidden ‘dat verklaar en beloof ik’, ten overstaan van koning Willem-Alexander. Van Marum wordt daarmee (deels) de opvolger van Hans Vijlbrief, die de hersteloperatie in Groningen de afgelopen jaren leidde als staatssecretaris voor Mijnbouw vanuit het ministerie van Economische Zaken. De post van Van Marum valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De voormalig muskusrattenbestrijder en uitvaartverzorger liet tijdens de hoorzittingen voor nieuwe kabinetsleden al weten te willen voortbouwen op het werk van Vijlbrief, maar dan ‘met minder papier, een koppeling van zaken en daadwerkelijke uitvoering’. Van Marum gaf aan dat hij, net als Vijlbrief, veel vanuit de provincie wil werken.