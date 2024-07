Duurzaam Groningen: de Tour de France en speciale fietsroutes

Foto: 112 Groningen

Duurzaam Groningen is het platform waar alles op het gebied van duurzaamheid samenkomt binnen de gemeente Groningen. Daarover vertelt communicatieadviseur Elly Bernard iedere derde dinsdag van de maand in het radioprogramma de OOG Ochtendshow. Deze week gaat het over de Tour de France en speciale fietsroutes.

“De Tour de France beleeft deze week de slotweek en daar haken wij bij aan. We hebben onze eigen tour caravan ingericht. Deze week staat die op verschillende plaatsen. Vandaag staan we onder andere in Haren, Noordlaren, Onnen en Glimmen. Op de website van Duurzaam Groningen kun je vinden waar we de rest van de week staan”, vertelt Elly. Wat er nog meer bij de caravan te doen is hoor je in het interview.

Duurzaam Groningen heeft routes aangelegd voor wandelaars en fietsers die gericht zijn op plekken waar de gemeente werkt aan klimaatadaptatie en vergroening. “Het gaat over wat wij als gemeente doen om bijvoorbeeld wateroverlast tegen te gaan”, licht Elly toe. In het interview hoor je wat klimaatadaptatie nog meer betekent.

