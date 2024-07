Duikers redden bestuurder uit te water geraakte auto bij Sint Annen

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Duikers van de brandweer hebben zondagochtend een persoon uit een te water geraakte auto bij Sint Annen gered. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.

Het ongeluk gebeurde rond 06.30 uur op de N46, de weg van Groningen richting de Eemshaven. Ter hoogte van Sint Annen ging het door nog onbekende oorzaak mis. De bestuurder raakte van de weg. Het voertuig sloeg over de kop en belandde in het water. Volgens een woordvoerder van de brandweer was de bestuurder dusdanig helder van geest dat direct het alarmnummer werd gebeld. Daarop werden de duikers, de grote hulpverleningswagen en de brandweer van Bedum naar de ongevalslocatie gedirigeerd.

Ondanks dat er water in het voertuig liep lukte het de duikers om de bestuurder tijdig uit het voertuig te halen. De persoon is daarna gecontroleerd door ambulancepersoneel. Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd afgesloten. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen.