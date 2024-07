Duikers in actie voor zwaan in problemen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Duikers van de brandweer moesten zaterdagmiddag in actie komen voor een zwaan die in de problemen was gekomen aan het Wadwerd in de wijk Reitdiep. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 16.20 uur bij de hulpdiensten binnen. “Behalve de brandweer kwam ook de Dierenambulance naar de locatie”, vertelt Wind. “Er was een melding gemaakt dat één van de zwanen een stuk touw in de snavel had zitten. Om het stuk touw te verwijderen werd geprobeerd om het dier uit het water te halen.”

Terwijl men met vangnetten in de weer ging, gingen twee duikers te water. “Toen de brandweerduikers in de buurt van de zwaan kwamen spuugde de zwaan het touw uit. Daarmee was het probleem opgelost en kon iedereen weer terugkeren.”