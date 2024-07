Drakenbootrace in Meerstad smaakt naar meer: “Alleen maar blije gezichten”

Foto: ingezonden

In Meerstad vond afgelopen weekend de allereerste drakenbootrace plaats. Volgens Anneke Paapst van de organisatie was het een groot succes en smaakt het naar meer.

Hoi Anneke! Als je iets voor het eerst organiseert dan is dat spannend …

“Absoluut. Maar het werd een groot succes. Er hadden zich veertien teams aangemeld. Elk team bestond uit zes roeiers en een trommelaar. Tijdens de wedstrijden namen de teams het tegen elkaar op. Bij zo’n wedstrijd draait alles om de tijd die je op de klokken zet, maar als organisatie vinden wij ook plezier en gezelligheid belangrijk. Tijdens en na de races heb ik alleen maar blije gezichten gezien. Dus ik denk dat we een heel mooi ingrediënt hebben gevonden dat aanslaat.”

Een ingrediënt want de drakenbootrace was onderdeel van het jaarlijkse watersportevenement …

“Klopt. Er was van alles te doen op en rond het Woldmeer. De surf- en zeilschool Meerstad had bijvoorbeeld de deuren geopend. Op het meer zag je allemaal optimisten met kinderen die hun eerste ervaring opdeden met het zeilen. Dat vind ik mooi! Zelf heb ik vroeger nooit die mogelijkheid gehad om het op jonge leeftijd te leren. Maar nu bieden we kinderen die mogelijkheid. Dat maakt mij heel gelukkig. Ook was er veel belangstelling voor een stormbaan, het spijkerbroek hangen, een demonstratie door duikers in een mobiele duiktank en een surfsimulator.”

Nog even naar de drakenbootrace. Dat zag er spectaculair uit …

“Ja, leuk hè? Een drakenboot is een twaalf meter lange open kano met een drakenkop op de boeg. Alle teams hadden zich vrolijk uitgedost in unieke en grappige outfits. Als organisatie hebben we zelf ook meegedaan verkleed in een badjas en badmuts. Er was een heel professioneel team in het blauw gekleed dat indianenschmink op had. En er was een team in het oranje. Dit was een verwijzing naar het EK voetbal. Bij de wedstrijden namen twee teams het tegen elkaar op. Ze werden gestart waarna ze naar de andere kant moesten roeien waarbij de trommelaar het ritme bepaald. Het ging gepaard met veel enthousiasme.”

Komt er volgend jaar een vervolg?

“Ja. Officieel moeten we deze dag nog evalueren. Dat gaan we na de zomervakantie doen. Maar ik ga mij er sterk voor maken om hier een vervolg aan te geven. En ik hoop ook dat er volgend jaar nog meer teams deel gaan nemen. Het zou toch super zijn als elke straat een team op de been kan brengen? Dat straten het onderling tegen elkaar opnemen? Want uiteindelijk is dat wel de grootste winst van deze dag: dat je lekker sportief bezig bent, dat je samen werkt aan een mooie prestatie maar dat er ook hele mooie stappen worden gezet op het gebied van sociale cohesie. Dorpsbewoners leren elkaar op een leuke manier kennen.”

Het was zondag niet een mooie zomerdag. Heeft dat ook nog voor problemen gezorgd?

“We hadden inderdaad wat pech met het weer. Overdag ging het best wel goed. In de avond hadden we een optreden gepland staan van de band Hippe Gasten. Hun optreden hebben we verplaatst naar binnen. Het gaat dan niet helemaal zoals je het van tevoren bedacht hebt, maar we hebben het prima opgelost. We kijken terug op een hele mooie dag. En weet je wat leuk is? Onze organisatie draait op vrijwilligers en voor de volgende editie hebben zich drie nieuwe vrijwilligers aangemeld. Dat is toch super?”