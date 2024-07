Door slim gebruik van wind en kou kan TenneT soms meer stroom leveren in Groningen

Foto via TenneT

Op acht plekken in Nederland wil netbeheerder TenneT het hoogspanningsnet slimmer gaan gebruiken. Met nieuwe sensoren in de hoogspanningslijnen meet TenneT de temperatuur en hoe de lijnen doorhangen. Hierdoor kan de landelijke netbeheerder, onder meer tussen Groningen en Meeden, bij goed weer meer stroom transporteren dan normaal.

De sensoren zijn al geplaatst tussen Groningen en Meeden, laat TenneT vrijdag weten. De slimme techniek, Dynamic Line Rating genaamd, biedt tot dertig procent extra capaciteit op het volle elektriciteitsnet. Bij koel weer en wind worden de lijnen gekoeld, waardoor ze minder doorhangen en meer stroom veilig kunnen vervoeren.

De sensoren meten elke vijf minuten. Zo kan TenneT veilig meer duurzame energie afvoeren. En dat is nodig, zeker in Groningen. Grootverbruikers van elektriciteit in de provincie komen sinds begin dit jaar op een wachtlijst, omdat het elektriciteitsnet steeds verder onder druk komt te staan. Door de krapte op het stroomnet kunnen supermarkten, kantoorgebouwen en fabrieken eigenlijk geen zware stroomaansluiting meer aanvragen.