“Donderdag toenemende bewolking, na het weekend wordt het snel warmer”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen krijgen we te maken met bewolking hoewel de zon zich ook laat zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis loopt vanaf zondag de temperatuur op en krijgen we na het weekend te maken met een ‘hitteopstoot’.

“Donderdag zijn er eerst opklaringen maar neemt gaandeweg de dag de bewolking toe”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 22 of 23 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht van donderdag op vrijdag koelt het af naar omstreeks 14 graden. Vrijdag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Het wordt 23 tot 25 graden bij een zwakke noordoostenwind, rond windkracht 2.”

“Zaterdag is het half tot zwaar bewolkt en valt er vooral in de loop van de dag een verspreide bui. Ook in de nacht naar zondag valt er een bui. De maximumtemperatuur schommelt rond 23 of 24 graden. Zondag blijft het droog bij 23 of 24 graden. Na het weekend wordt het weer snel warmer met op maandag ruim 25 graden. Dinsdag wordt het mogelijk nog warmer. Toch lijkt deze ‘hitteopstoot’ geen lang leven beschoren.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.