Directeur Groninger Museum waarschuwt cultuurminister: ‘Geen drie ton, dan stoppen programma’s voor eenzame mensen en mantelzorgers’

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Het Groninger Museum heeft 2023 afgesloten met een tekort van iets minder dan een ton. Dat valt nog mee, schrijft het museumbestuur in haar jaarverslag. Dit jaar en volgend jaar lijkt het museum nog te kunnen leven met tekorten, maar er is wel ‘weinig speelruimte’.

Aan het eind van 2023 had het Groninger Museum 98.000 euro aan rode cijfers. Dat bedrag had echter veel hoger kunnen zijn. Het museum kreeg vorig jaar meer bezoekers, vooral door de tentoonstellingen Gianni Versace Retrospective en The Rolling Stones – Unzipped. Maar de kaartverkoop viel tegen, waardoor de omzet ongeveer 560.000 euro lager uitviel. Prijsstijgingen, vooral op energie, zorgden voor een kwart miljoen meer kosten. De algemene bedrijfskosten leverden nog eens 225.000 euro aan extra lasten op.

Volgens het museum is het dankzij steun van de gemeente en provincie dat het verlies niet hoger is uitgevallen. Zij gaven het museum eenmalig 900.000 euro steun voor de gestegen energielasten en prijsstijgingen.

Museumdirecteur waarschuwt minister: geen geld, geen museumshuttle

De energiekosten zullen dit jaar lager zijn dan vorig jaar, aldus het museum. Het Groninger Museum verwacht dit jaar wel minder bezoekers en daardoor nog lagere ticketverkopen. Ook gaat het personeel meer geld krijgen.

Eerder deze maand adviseerde de Raad voor Cultuur minister Eppo Bruins (NSC) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het Groninger Museum de komende vier jaar niet de drie ton te geven die het de afgelopen vier jaar wel kreeg. Minister Bruins moet nog officieel beslissen over het advies. Op Prinsjesdag wordt bekend welke instellingen subsidie krijgen, maar de verwachting is dat er niets aan de subsidieregeling gaat veranderen.

Het wegvallen van dit geld zal ervoor zorgen dat een aantal sociale programma’s van het museum verdwijnen, stelt Andreas Bluhm. De voortzetting van de Museumshuttle voor ouderen en de online ontsluiting voor publiek zijn afhankelijk van de landelijke BIS-subsidie, vertelt de (vertrekkende) museumdirecteur: “Als de subsidie niet komt, kunnen we het vervoer en het programma voor eenzame mensen en mantelzorgers niet meer inzetten.”

Het museum hoopt de gevolgen van de afwijzing van de BIS-subsidie nog te kunnen voorkomen, maar vreest een ‘zware tegenslag’: “Ik weet niet of de Raad voor Cultuur zich hiervan voldoende bewust is. Het Groninger Museum gaat zich in ieder geval met passie inzetten voor het vergroten van de bereikbaarheid, vooral in de provincie Groningen.”

Programma’s gaan dit jaar nog wel door

Dit jaar gaan alle toegankelijkheidsprogramma’s van het museum in ieder geval nog wel door. Ook de caravan en Museumshuttle gaan weer op pad. Het onderwijsprogramma is dit schooljaar al volledig volgeboekt en in november van dit jaar maakt het museum de hele collectie online toegankelijk.