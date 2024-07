Dinsdag stevige onweer verwacht na een zomerse dag

Foto: Joris van Tweel

Deze week kan Groningen precies één dag genieten van zomers weer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgt Groningen dinsdag te maken met warme temperaturen en als kers op de taart: een stevige onweersbui die de warmte weer verdrijft.

Dinsdagochtend is er veel bewolking met eerst kans op een licht spatje regen. In de loop van de ochtend en vanmiddag is er af en toe zon en wordt het zeer warm met 26 of 27 graden. De wind uit het oosten is zwak of matig, windkracht 2 of 3. In de nacht neemt de kans op een paar stevige buien toe en is er kans op een slag onweer. Minima rond 18 graden.

Woensdag wordt het 23 graden. Er valt een bui en het is wisselend bewolkt. Donderdag is het rustig en tot in de namiddag droog. Er is geregeld zon en het wordt opnieuw ongeveer 23 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een paar buien.

Vrijdag vallen er enkele buien en wordt het rond 20 graden. Het weekend verloopt licht onbestendig. Vaak is het droog, soms valt er een bui en het wordt rond 20 graden.