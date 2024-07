Dinsdag flinke buien, in de loop van de week zomerweer

Foto: Joris van Tweel

Deze week begint wisselvallig, maar vanaf donderdag kan het weer tropische vormen aannemen. Volgens OOG-weerman wordt het zaterdag ‘zeer warm’, waarna het zondag alweer kouder wordt.

Dinsdag is het wisselend bewolkt en overwegend droog. Vanmiddag gaan er enkele stevige buien vallen. Het wordt 21 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 5.

Woensdag blijft het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon regelmatig. Het wordt 22 of 23 graden bij een zwakke of matige westelijke wind, windkracht 2 tot 3.

Donderdag is het rustig en warm zomerweer. Zonnige perioden en wolkenvelden wisselen elkaar af en het wordt 25 graden bij een zwakke wind uit verschillende richtingen.

Vrijdag houdt het rustige weer aan en wordt het zeer warm bij 28 of 29 graden. Er is flink wat zon al is het niet stralend. Het weer krijgt een drukkend karakter.

Ook zaterdag is het weer zeer warm en is er zelfs een kleine kans op een tropische start van het weekend. Zo begint het schoolvakantieweekend dus hoogzomers. In de nacht naar zondag volgen enkele buien en wordt het zeer warme weer verdreven.