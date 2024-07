DELTA neemt glasvezelnetwerk failliet Rodin over: “Onderzoek of netwerk kan worden uitgebreid”

DELTA Netwerk neemt het glasvezelnetwerk van het vorig jaar failliet gegane Rodin over. De nieuwe eigenaar wil samen met de provincie onderzoeken hoe de uitrol van snel internet op het platteland, waaronder in de gemeente Groningen, kan worden afgemaakt.

DELTA maakte dinsdag bekend een akkoord te hebben bereikt met de curator. Het bedrijf neemt het volledige glasnetwerk met de verschillende onderdelen over. Door de overname zet DELTA de dienstverlening naar klanten van het netwerk voort. DELTA heeft in de regio al meer glasvezel aangelegd en wil onderzoeken op welke manier het netwerk van Rodin geïntegreerd kan worden. “Ook willen we onderzoeken of we het netwerk verder uit kunnen breiden. Op het huidige netwerk zijn enkele telecomaanbieders actief. We willen dit aanbod fors uitbreiden door meer dan vijftien andere providers toe te voegen waardoor er meer keuzevrijheid ontstaat”, zo schrijft DELTA.

Aansluitingen in de gemeente Groningen

De overname lijkt goed nieuws voor inwoners in de gemeente Groningen die nog geen glasvezelaansluiting tot hun beschikking hebben. Rodin ging in 2017 van start om in de provincie 11.000 adressen aan te sluiten op snel internet. Uiteindelijk meldden zich zo’n 4.500 huishoudens aan, maar door tegenslagen zijn er slechts ongeveer 1.500 zijn aangesloten. Vorig jaar ging het bedrijf failliet. DELTA wil nu deze klus afmaken. Uit onderzoek blijkt dat vooral in de gemeente Groningen en in Het Hogeland, Westerkwartier en Eemsdelta nog aansluitingen gerealiseerd moeten worden. Een verdere uitrol is alleen mogelijk met financiële hulp van de provincie; DELTA heeft inmiddels contact gezocht.

Hoeveel geld DELTA voor Rodin heeft neergelegd wordt niet bekendgemaakt. Duidelijk is wel dat de provincie een flink verlies heeft geleden. Om snel internet mogelijk te maken verstrekte het een lening van 30 miljoen euro aan Rodin. Daarvan is 22 miljoen euro uitbetaald. Een groot deel van dit bedrag ziet de provincie niet terug.