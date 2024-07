De Drie Gezusters in Terras Top 100

Foto: Ellen Grondijs

De Drie Gezusters op de Grote Markt in Groningen staat in de Terras Top 100 van horecavakblad Misset Horeca. Daarmee is het het enige terras uit de stad dat in de top 100 te vinden is.

De Drie Gezusters schittert op plek 68. Het pareltje uit Groningen wordt geprezen om haar “gezellige en uitnodigende ambiance”. Daarnaast wordt er met lof gesproken over de medewerkers: “De medewerkers zijn niet alleen netjes gekleed in personeelskleding, maar ook opmerkelijk attent en vriendelijk.”

De jury heeft wel een klein verbeterpunt: het afrekenproces. “Het zou misschien iets vriendelijker zijn als de bon direct aan tafel wordt verstrekt in plaats van deze zelf bij de bar op te moeten halen.” Benieuwd naar het hele juryrapport? Kijk dan op de website van Misset Horeca.

Eerdere Groningse terrassen

De Drie Gezusters staan niet alleen in het behalen van een plekje in de Terras Top 100. De Pintelier, het Ludina Terras van café De Toeter en Graansilo behaalden al eerder de ranglijst.

Minimaal veertig stoelen

De Terras Top 100 kent een open inschrijving. Terrassen mogen aan de wedstrijd meedoen als ze minimaal veertig stoelen hebben, beschikken over een vrije toegang en er bediening aan tafel plaatsvindt. De inzendingen zijn beoordeeld door middel van vier juryrondes.