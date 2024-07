‘De Dag van de Groninger’: sluiting gaskraan wordt op 5 oktober gemarkeerd met activiteiten

Foto: Robin Eggens

‘Een indrukwekkende en memorabele dag vol symboliek’. Dat moet zaterdag 5 oktober gaan worden voor Groningen. Dan organiseert de provincie Groningen ‘Vanuit hier’, een dag vol activiteiten in de provincie om stil te staan bij het einde van de gaswinning.

In oktober begint het eerste gasjaar zonder winning uit het Groningenveld sinds de ontdekking hiervan in 1959. Hoe het programma er precies uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Maar de organisatie laat al wel weten dat er overdag gelegenheid is om elkaar te ontmoeten in diverse wijken en dorpen in de provincie. ’s Avonds zijn er optredens van Groninger artiesten, schrijvers en sporters, begeleid door het Noordpool Orkest uit Groningen. De eerste namen zijn bekend: Erwin de Vries, Bert Visscher, Zoë Tauran en TikTok Tammo. Waar ze gaan optreden, moet nog bekend worden.

Ook wordt er, speciaal voor deze dag, een Groot Gronings Koor opgericht waar iedereen aan mee kan doen die van zingen houdt of in een koor zingt. Vanaf 16 juli om 18.00 uur kunnen mensen zich hiervoor opgeven via de website vanuithier.info. Daarnaast zoekt de organisatie verhalen en herinneringen over de gaswinning in de provincie. Deze kunnen ook via de website worden ingestuurd vanaf dezelfde datum.