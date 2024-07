Damsterplein moet groene en koele omgeving worden

Foto Gemeente groningen. Impressie Damsterplein

Het Damsterplein moet een aantrekkelijke groene leefomgeving worden. De gemeente heeft een miljoen euro gekregen van de Europese commissie om een plan te maken.

Dat is het Life Cool Square project. Het doel is om van het stenen Damsterplein een groen plein te maken met bomen en bankjes die voor jong en oud aantrekkelijk zijn.

Groningen wil vergroenen omdat sommige plekken in de stad in de zomer erg heet kunnen worden en het volledige stenen Damsterdiep is er daar één van.

In de loop van 2026 moet het vernieuwde een ‘coole’ Damsterplein klaar zijn.