Crowdfundingsactie voor Kees van ‘het zwaaihuis’ uit Beijum die bestolen is van accordeon

In Beijum is een crowdfundingsactie opgestart voor wijkbewoner Kees Haring. Twee jaar geleden werd er in zijn woning ingebroken waarbij waardevolle spullen werden gestolen, waaronder een geliefde accordeon.

Kees is een bekende verschijning in Beijum. In de tuin van zijn woning aan de Edzemaheerd werd in 2022 een bordje geplaatst met daarop de tekst ‘het zwaaihuis’. Sindsdien wordt regelmatig gezwaaid naar de bewoners die op mooie dagen op hun terras zitten. In het werkzame leven heeft Kees jarenlang de post bezorgd. Dat ging niet onopgemerkt voorbij, want regelmatig koos hij er voor om verkleed als Kerstman of als Piet langs de deuren te gaan. “Twee jaar geleden is er bij hem ingebroken”, meldt Lise Zwitser, die de crowdfundingsactie heeft opgestart. “De spullen die gestolen zijn, zijn nooit teruggekomen. Waardevolle spullen, waaronder een saxofoon en een accordeon.”

Dat de actie nu pas opgestart wordt komt omdat het verhaal recent bekend is geworden. Destijds is er van de inbraak aangifte gedaan bij de politie. De accordeon betrof een erfstuk: “Hij was de oudste uit een gezin van twaalf kinderen. Als kind speelde hij op de accordeon voor zijn broertjes en zusjes om ze te vermaken, waardoor zijn moeder met andere taken aan de slag kon. Kees was erg gehecht aan het instrument en hij vindt het erg naar dat deze nu weg is.” Daarop is het idee ontstaan om een actie op te zetten. “Hoe mooi zou het zijn als we met elkaar kunnen zorgen dat we een nieuwe of tweedehands accordeon kunnen kopen? Het maakt niet uit wat je bijdraagt, alle beetjes helpen en alles is even waardevol om hem weer zijn muziek te gunnen.”

Het doel is om 850 euro bij elkaar te brengen. Inmiddels is er al 285 euro opgehaald. De crowdfundingsactie vind je op deze pagina.