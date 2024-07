Crowdfundingsactie succesvol; Kees van ‘het zwaaihuis’ uit Beijum heeft weer een accordeon

Kees en Lise met de aangeschafte accordeon

Kees uit Beijum kan zijn geluk niet op. Een crowdfundingsactie die afgelopen week werd opgetuigd is zo succesvol dat hij inmiddels weer in het bezit is van een accordeon.

Twee jaar geleden werd er bij Kees ingebroken. Spullen die toen gestolen werden, waaronder een saxofoon en een accordeon, zijn nooit teruggekomen. Lise Zwitser kwam het verhaal afgelopen week ter ore en zij besloot om een actie op te zetten. Binnen enkele dagen werd er ruim vierhonderd euro opgehaald. “Maandag ben ik met Kees naar muziekhuis Da Capo in Leek gereden”, vertelt Zwitser. “Zij hadden een tweedehands accordeon te koop die bijna identiek is aan degene die Kees heeft gehad.”

“Het muziekhuis gaf er gratis een mooie koffer bij”

Eigenlijk is Da Capo op maandag gesloten maar voor de markante Beijumer maakte men graag een uitzondering: “Ze hadden het verhaal gehoord en er was geen twijfel mogelijk, we mochten langs komen. In de winkel heeft Kees de accordeon bespeeld, beluisterd en uiteindelijk gekocht van het geld dat met de actie is opgehaald. Van Da Capo kreeg hij er gratis een mooie koffer bij.”

“We willen iedereen bedanken”

Zowel Kees als Zwitser zijn blij: “Op deze manier wordt het gedane onrecht van twee jaar geleden een klein beetje geheeld. We willen iedereen bedanken die hier aan heeft bijgedragen. Geld dat gestort is, berichten die gedeeld zijn of mensen die het Kees gewoon gunden, al die beetjes hebben geholpen.” De crowdfundingsactie staat op dit moment nog open: “Het geld dat nu nog binnen komt en het bedrag dat we niet hebben gebruikt, krijgt Kees als zakcentje. Naast zijn accordeon werden ook een saxofoon, telefoon en veel geld gestolen. En dan hebben we het nog niet over de persoonlijke impact. Dan is dit hem zeer gegund.”

Het zwaaihuis

Kees is een bekende verschijning in Beijum. In de tuin van zijn woning aan de Edzemaheerd werd in 2022 een bordje geplaatst met daarop de tekst ‘het zwaaihuis’. Sindsdien wordt regelmatig gezwaaid naar de bewoners die op mooie dagen op hun terras zitten. In het werkzame leven was Kees jarenlang postbezorger. Dat ging niet onopgemerkt voorbij, want regelmatig koos hij er voor om verkleed als Kerstman of als Piet langs de deuren te gaan.

“Met deze actie kunnen we Kees weer zijn muziek gunnen”

De accordeon had voor hem veel waarde. Zwitser: “Hij was de oudste uit een gezin van twaalf kinderen. Als kind speelde hij op de accordeon voor zijn broertjes en zusjes om ze te vermaken, waardoor zijn moeder met andere taken aan de slag kon. Kees was erg gehecht aan het instrument. Met deze actie is het gelukt om Kees weer zijn muziek te gunnen.”