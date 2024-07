Crowdfunding voor wakeboard obstakel in Harkstede: “ieder bedrag is welkom!”

Foto: UNIT Parktech AG

Voor de waterskibaan in Harkstede is een crowdfunding gestart voor een obstakel voor wakeboarders. De exploitant en drie verenigingen die op deze waterskibaan actief zijn hebben de handen ineen geslagen om dit mogelijk te maken, vertelde initiatiefnemer Geertje Baas in de OOG Ochtendshow.



Voor het obstakel is het oog gevallen op een zogeheten bump, een soort pyramide waar de spits van afgehaald lijkt te zijn. Het obstakel wordt binnenkort gebruikt bij een internationale wakeboardwedstrijd, waarna het met een mooie korting verkocht zal worden. Toch is hiervoor een bedrag van € 3500,- euro nodig en hoe meer geld wordt opgehaald, hoe groter en vetter het obstakel zal worden, belooft Baas.

Wakeboarden in Harkstede

Het wakeboarden wordt in Harkstede al heel wat jaren gedaan aan een kabelinstallatie, die de boarders met een snelheid van 30 km per uur over het water trekt. De baan in Harkstede bestaat al bijna 40 jaar, vertelt Baas. De baan wordt geëxploiteerd door Break Out Grunopark en daarnaast zijn ook de verenigingen TSVG, The Bares en de Skipiloten actief op die locatie. Zij werken allemaal samen om het obstakel mogelijk te maken.

Er kan nog meer bij

Op dit moment liggen er niet zo heel veel obstakels in het water van Harkstede, vertelt Baas: “Waar dit bij de meeste banen rond de 15 of meer obstakels zijn, zitten wij er op 6.” Obstakels zijn nodig om het wakeboarden een stukje leuker te maken. Ze worden gebruikt om de tricks die de boarders uitvoeren nog spectaculairder te maken, aldus Baas.

Deelnemen aan de crowdfunding kan via GoFundMe.com. Ieder bedrag is welkom.

